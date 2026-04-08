Kristijan Golubović svojevremeno je tvrdio da je bio intiman sa Stanijom Dobrojević, nakon čega se ona oglasila i rekla da su to laži koje će dokazati na sudu. Međutim, sada je došlo do preokreta kada je Asmin Durdžić u Eliti 9 otkrio da mu je Stanija priznala da je na "Farmi 6" bila sa Kristijanom, što je potom i ona potvrdila.

Naime, Asmin je rekao da mu se ne dopada to što Stanija iznosi detalje iz njihovog odnosa, te da ima i on štošta da kaže o njenom moralu.

Nije hteo da mu bude ljubavnica

- Ja sam bio iskren i žao mi je samo što sam je štitio tri godine od celog sveta, da bi ona ušla unutra da me zgazi iz ljubomore i ženske sujete. Bori se za prvo mesto i igra igru sa Aneli. Nas dvoje više nema potrebe da pričamo, bio sam predivan prema njoj, ona bi mene čekala da se ja u rijalitiju nisam spajao sa drugim devojkama. Mislim da je Stanija izgorela od ljubomore najviše zbog Maje i to je najveći problem i to treba da prizna. Sada idemo do kraja i pričamo sve iskreno od toga kako smo se upoznali, nadalje - rekao je Asmin, pa otkrio da je pred ulazak u Elitu 9 imao drugu devojku jer je njegov odnos sa Stanijom bila narušena nakon što ju je uhvatio u laži.

- Imao sam devojku jednu pred ulazak u Elitu, sa njom sam se upoznao, Janjuš zna za nju. Prelepa devojka, mlada, da sam ostao napolju verovatno bi tu bilo nešto ozbiljno. Tako da je mene Stanija već par meseci unazad... Ulovio sam je u nekim lažima i hteo sam da budem uz nju kao muškarac i drug dok taj njen brend postavi na noge. Smatrao sam sebe krivim za to što sam je uvukao u odnos sa Aneli i bilo mi je žao jer je doživela linč - rekao je Asmin.

- Nikada nisam hteo da dozvolim da bude meni ljubavnica, ali je bila drugima pre mene ljubavnica, tvrdim. Ti si meni Stanija pričala da si bila sa Kristijanom Golubovićem intimna, da kupuješ sa njim mir.

"Poverila sam ti se, to je bilo pre 10 godina"

Stanija nije demantovala navode već je pobesnela zbog toga što je Asmin to javno rekao.

- Jel ti miliš da ćeš da opereš sebe i svoje postupke time što iznosiš za Kristijana Golubovića - pitala ga je.

- Neću, ali ti si meni to pričala, jel tako? - nastavljao je Asmin.

- Znam šta sam ti pričala, nažalost, i ti si sada to iskoristio ovde brže - bolje. Jesi ti sada bolji čovek? Jesi me zgazio, uništio? - priznala je Stanija.

- Nisam, ali želim da kažem da radiš nešto, pa demantuješ. Ti si Kristijana predstavila kao najvećeg lažova, a bila si sa njim intimna. Dok je on to tvrdio, ti si demantovala - odbrusio je Durdžić.

- Pričaš o nečemu što ni kamere nemaju, što je bilo pre 10 godina - pravdala se starlera.

- Ali ti si to meni rekla, ti - odgovorio joj je.

- I zašto imaš potrebu to da iznosiš? Zato što si ljigavština jedna. Zamisli šta bi bilo da znaš neke druge stvari, ovo za Kristijana je meni banalno, ja sam kriva što sam te doživljavala kao partnera, tu glupost da ti kažem i da ti se poverim. I to si ovde iskoristio. Nije problem, ali ne znam odakle ti pravo da to ovde iznosiš - besno je govorila Stanija.

Kristijan o Staniji

Bivši rijaliti učesnike Kristijan Golubović otkrio je manje poznate detalje iz privatnog života.

- Da, imali smo odnose. Mislim da je bilo 5 ili 6 puta. Pa je bila priča o pijenju tablete za dan posle, kada popijete pa prekinete nužno trudnoću. Međutim, to je ostalo u teoriji između Tamare Đurić i nje. Nešto su se prepucavale, pa je bilo kako od neprijatelja može da traži takvu tabletu, onda se automatski zna da si sa nekim spavala. Stanija se tu dosta krila, ja sam izgubio sve. Ja sam rizikovao brak. Ona se toliko zaljubila u meni, spremila nastupe, da mi sredi papire u Americi, da to bude jača veza nego sa ovim Asminom. Jednostavno, ja sam znao čime se ona pre bavila, smatrao sam da je to pedigre jedne žene koja nije za mene - rekao je za Blic.

