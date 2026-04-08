Aleksandar Sofronijević postao je tata Blagovesti. Njegova supruga Kosana na svet je donela devojčicu, kojoj su ponosni roditelji dali ime Tara.

- Danas, na Blagovesti, stigla nam je najlepša vest koju život može da podari. Postali smo roditelji jedne male Tare. Hvala Bogu na ovom blagoslovu i daru koji je obasjao naš dom i naše živote. Hvala mojoj hrabroj supruzi na snazi i ljubavi, ti si moj heroj! Svakome od vas želim da oseti ovu neopisivu sreću bar jednom u životu. Dobro došla Tara srce naše lepo, najlepše. Zauvek ću pamtiti taj pogled danas i nas prvi dodir i njen prvi osmeh. Hvala svima na lepim željama i čestitkama - napisao Softonijević na Instagramu.

Značenje imena Tara

Ponosni roditelji dali su ćerkici pravo srpsko ime "Tara".

U tumačenju značenja imena Tara, a koje je poteklo od imena reke ili planine Tare, značenje je “preneseno” – “žena koja je lepa kao reka”; “žena koja je nemirnog duha”; “osoba koja je čvrsta kao stena”; “žena koja je jaka kao planina (u smislu ličnosti i karaktera)”.

Sa druge strane, a kako je već i napomenuto, u budizmu i hinduizmu je Tara – “žena koja je mudra i brižljiva”; “ona koja je dobar savetnik i koja oprašta grehe”; “ona koja voli sve ljude”; “ona koja sija kao zvezda”; “žena rođena pod srećnom zvezdom”; “žena koja ima nesebično i veliko srce kao samo nebesko prostranstvo”; “zvezda vodilja”; “Boginja”; “bezgrešna”.

Ne plaši se očinstva ni obaveza

Sofronijević je ranije govorio o momentu kada je saznao najlepše vesti.

- To je neverovatan trenutak, mnogo se volimo, jedva čekamo da postanemo roditelji, blagosloveni smo, presrećni smo, to je trenutak koji ćemo pamtiti ceo život. Kad smo čuli prve otkucaje srca, bili smo na odmoru u Hrvatskoj, ja nisam mogao da verujem, kao da me je Bog dodirnuo i pomazio po glavi. Suzu sam pustio, neverovatan trenutak, najveći blagoslov i ja jedva čekam da postanem otac.