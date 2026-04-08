Goga Sekulić ponovo je u centru pažnje, ali ovoga puta ne zbog nove pesme, već zbog ozbiljnih promena u poslovnom timu. Naime, kako saznajemo, Goga je angažovala novog menadžera, mladog i ambicioznog Dina Arnautovića iz Sarajeva. On je zasigurno „najmlađi menadžer na estradi“ jer ima tek 21 godinu, ali to ne znači da nema iskustvo u estradnom poslu.

Iza Dina stoji i te kako zanimljivo porodično zaleđe. On je sin Admir Arnautovića Šmrka, kontroverznog producenta koji je godinama unazad imao veliki uticaj na regionalnu muzičku scenu. Šmrk je, između ostalog, učestvovao u stvaranju karijera izvođača poput Buba Korelija i Jale Brata, a sarađivao je i sa Senidah.

Da Din već gradi ozbiljno ime u industriji, potvrđuje i činjenica da je nedavno sa ocem bio uključen u organizaciju čak pet velikih koncerata Zdravko Čolić u Sarajevu, događaja o kojem danima bruji ceo region.

Porodična priča tu ne staje... Dinov brat je Inas, sve zapaženiji reper mlađe generacije koji polako, ali sigurno gradi svoju publiku.