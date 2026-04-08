GOGA IMA NAJMLAĐEG MENADŽERA NA ESTRADI: Njegov brat je poznati reper, a tek da čujete ko mu je otac...
Goga Sekulić ponovo je u centru pažnje, ali ovoga puta ne zbog nove pesme, već zbog ozbiljnih promena u poslovnom timu. Naime, kako saznajemo, Goga je angažovala novog menadžera, mladog i ambicioznog Dina Arnautovića iz Sarajeva. On je zasigurno „najmlađi menadžer na estradi“ jer ima tek 21 godinu, ali to ne znači da nema iskustvo u estradnom poslu.
Iza Dina stoji i te kako zanimljivo porodično zaleđe. On je sin Admir Arnautovića Šmrka, kontroverznog producenta koji je godinama unazad imao veliki uticaj na regionalnu muzičku scenu. Šmrk je, između ostalog, učestvovao u stvaranju karijera izvođača poput Buba Korelija i Jale Brata, a sarađivao je i sa Senidah.
Da Din već gradi ozbiljno ime u industriji, potvrđuje i činjenica da je nedavno sa ocem bio uključen u organizaciju čak pet velikih koncerata Zdravko Čolić u Sarajevu, događaja o kojem danima bruji ceo region.
Porodična priča tu ne staje... Dinov brat je Inas, sve zapaženiji reper mlađe generacije koji polako, ali sigurno gradi svoju publiku.
Zanimljivo je da je Goga još pre nekoliko meseci nagovestila ovu saradnju. Tokom boravka u Sarajevu, objavila je fotografiju sa Šmrkom uz opis da je imala „uspešan sastanak i započela saradnju sa divnim ljudima punim kvaliteta, inovacije i pozitivne energije“, uz poruku da sprema nešto novo. Tada mnogi nisu naslutili da je upravo to uvod u ozbiljan poslovni zaokret.
Podsetimo, Sekulićeva je na estradi više od 25 godina i važi za jednu od najtraženijih pevačica na regionu. Iza sebe ima brojne hitove i hiljade nastupa, a promena menadžmenta dolazi u trenutku kada, po svemu sudeći, priprema novu fazu karijere.