Slušaj vest

Majka Sergeja Pajića pre šest godina prošla je kroz jezivu saobraćajku od koje se dugo oporavljala, a šokantne detalje nesreće pevač je podelio tek sada na Instagramu, ostavivši javnost u neverici.

Foto: Preent Screen

- Pre šest godina moja mama je imala tešku saobraćajnu nesreću. Udar od 150 km/h... Situacija u kojoj mnogi ne dobiju drugu šansu. Danas kada pogledam sve to i dalje mi nije jasno kako je uspela da preživi. Jednom sam je pitao šta misli kako je ostala ostala živa. Rekla mi je nešto što nikad neću zaboraviti: "Preživela sam samo zbog vas, dece" - napisao je Pajić uz fotografiju sa majkom, nazvavši je "svojim borcem".

Sergeja Pajića je ova lična i traumatična priča podstakla da apeluje na javnost i posavetuje sve da ne voze brzo.

1/6 Vidi galeriju Sergej Pajić Foto: Printscreen, Screenshot, Kurir Televizija

Bivša devojka rodila dete drugom muškarcu

Podsetimo, Sergej Pajić je krajem 2022. godine bio u centru skandala kada je njegova devojka, tiktokerka Sandra Dedijer, rodila bebu drugom muškarcu.

Navodno, Sandra tokom veze sa pevačem nije znala da je već uveliko trudna, a mladi pevač je nakon vesti da je ona u drugom stanju otkrio da je u kontaktu sa bivšom.

- Apsurdno je da neko misli da na osnovu toga što se dogodilo sam hteo da napravim karijeru. Sa Sandrom sam u kontaktu, tu sam kao podrška njoj i detetu - rekao je on.