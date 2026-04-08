Voditelj Milan Milošević je pred kamerama domaćih medija progovorio o dešavanjima u Eltii, učesnicima rijalitija, ali i privatnom životu.

Milan Milošević
Milan Milošević Foto: Printscreen

Otkrio je da je tužio Asmina Durdžića za uvrede, da je na sudu dobio spor protiv Marije Kulić, ali i šta ga je sve pitala Maja Marinković kada kamere ne snimaju.

Na samom početku je rekao da je sa rijaliti učesnicima u korektnim odnosima, ali da se privatno sa njima ne druži.

- Sa Borom Santanom sam se družio i poslovno smo sarađivali, ali nikada nisam blizak. Treba li da poveravam tajne, pa da me pljuju u rijalitiju i pričaju sa kim sam spavao? Bože svašta. Normalno mi je da sa njima popijem piće, ali da se družim i da mi ulaze u kuću, ne - rekao je Milan i otkrio zbog čega ove godine nije proslavio rođendan:

- Ovaj rođendan nisam slavio jer sam želeo mamin da proslavim i da njoj posvetim taj dan. U domu smo slavili njen rođendan i bilo nam je super. Sledeći mi je jubilarni 50. i biće crveni tepih i 500 zvanica otprilike.

Milan Milošević Foto: Printscreen

"Stanija ostaje do kraja Elite"

Iako je Stanija Dobrojević istakla da je u Elitu 9 ušla kao specijalni gost, te se njen izlazak iz Bele kuće najavio već do kraja ove nedelje, Milan Milošević je sada otkrio novi detalj.

- Stanija je okrenula rijaliti, ali ja sam to znao i pričao sam pred njen ulazak. Mislim da će ostati do kraja jer je osetila da je ovo njen teren i da će pobediti. Može ona da kaže da je specijalni gost, ali je sigurno pobednik - rekao nam je voditelj.

