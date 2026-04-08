OD LJUBAVNOG GNEZDA DO PRODAJE! Milica Kemez stavila plac na doboš na kojem je htela da gradi sa Borom! Isplivali detalji, evo šta nudi kupcima (VIDEO)
Bivša rijaliti učesnica Milica Kemez odlučila je da proda svoj plac, a ponuda koju je iznela već je privukla veliku pažnju onih koji žele da bez mnogo čekanja započnu gradnju i obezbede sebi krov nad glavom.
Kako je Milica istakla, budući vlasnik neće imati glavobolju oko papirologije, majstora ni pripreme terena. Plac površine 6 ari dolazi sa nizom pogodnosti, a ona je detaljno otkrila šta sve kupac dobija i zašto je ova prilika gotovo "ključ u ruke“ za novi početak.
- Urađen temelj, možete početi sa gradnjom sutra, prijavljeni radovi, dozvola za gradnju, struja i voda dostupni - poručila je Milica u svom oglasu, dajući do znanja da je sva osnovna infrastruktura već obezbeđena.
Ona je uz oglas i snimila kako izgleda plac koji želi da proda.
Ljubav počela u "Zadruzi"
Podsetimo, ljubav između Milice i Bore počela je upravo u "Zadruzi". Njihov odnos je bio izuzetno turbulentan, raskidali su i mirili se, ali su na kraju shvatili da su jedno za drugo, promenili su stvari koje su im smetale i svojoj ljubavi dali šansu.
Venčali su se u maju prošle godine, a i zajedno rade kao voditeljski tandem. Medeni mesec proveli su na Zanzibaru.