Anabela Atijas govorila je o svom privatnom životu i odgovarala na pitanja koja zanimaju javnost već dugi niz godina.

Pevačica je gostovala u Amidži šou i prisetila se jednog davnog iskustva.

U rubrici "Pitanja sa Instagrama" stiglo je jedno pitanje o bivšem partneru.

- Da li je tačno da se tvoj frizer tadašnji zaljubio u tvog tadašnjeg dečka? - glasilo je pitanje, a Anabela je dala šok odgovor:

- Ja se toga sada ne mogu setiti, ali nije nemoguće, samo je verovatno bilo jako davno - odgovorila je Anabela i podgrejala sumnje da se to zaista i dogodilo.

"Bilo mi je baš intenzivo, tada sam bila sa unukama, koje su meni jako važne, htela sam da one to ne osete i da zadržim pozitivan duh. Jako su navikle na mene i nije im neobično da ih ja čuvam, znale su da se zaplaču nakon razgovora sa roditeljima. Neizvesnost je izazivala nemir u meni - rekla je Anabela, pa govorila o odrastanju svojih ćerki.

- Žao mi je što nisam više uživala u njihovom odrastanju, shvatiš koliko su male stvari bile najveće. Ne kažem da sada ne uživam, volim da gledam Lunu kako svaki dan raste i kao žena i kao majka, radujem se njenim novim podvizima i tek će toga da bude - rekla je Anabela, pa prokomentarisala navode da važi za najzgodniju baku na estradi:

- Ja se ne takmičim u tome, samo da sam zdrava, kad je čovek zdrav valjda tako i odiše. Ima puno žena na estradi koje dobro izgledaju, a mojih su godina. Ako inspirišemo bilo koga lep je osećaj - rekla je Anabela, pa progovorila o zetovima.

"Ja svoje ćerke ne guram u udaju i brakove. Nina ima ozbiljnu vezu. Ne opterećujem se. Nina najbolje zna i dokle god je tako, ja tu nemam šta da tražim. Naučila sam tu lekciju, ne mešam se ni u čije veze. Sve tri ćerke su različite. Nina je bila beba sa 13 godina, a sada se deca manje kreću, više se druže onlajn. Blankica je još mala, jako je rečita. Ne mislim da je tip za rijaliti, vidite da nije ni Nina, a svi su očekivali. Lepo nam je u životu, imamo svoj posao, bavimo se time" - rekla je Anabela.