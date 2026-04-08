Popularni crnogorski influenser Jovan Radulović Jodžir pohvalio se na društvenim mrežama svojim novim luksuznim motornim ljubimcem. Na Instagram storiju pokazao je kako juri Beogradom na vodi u „besnoj“ Chevrolet Corvette.

Sjajna mašina odmah je privukla pažnju prolaznika, dok je Jodžir, očigledno, uživao u svakoj pogledu i zavisti koju izaziva.

Vrednost ovog sportskog automobila prema onlajn podacima prelazi 60.000 evra, a luksuznom izdanju dodatno doprinose specijalno izrađene tablice koje ga čine još upečatljivijim na ulicama prestonice.

Inače, Jovan Radulović jedan je od najuspešnijih influensera u Crnoj Gori, a svojevremeno je ogromnu pažnju u regionu skrenuo i kandidaturom na predsedničkim izborima za koje je od države dobio 25.272 evra.

Interesantno je da je od ove sume on potrošio samo 485 evra. S obzirom na to da po zakonu Crne Gore nije morao da vrati nepotrošena sredstva u budžet, razliku je stavio u džep, čime je okarakterisan kao "finansijski pobednik izbora".

Oglasio se u vezi s pokušajem paljenja njegovog automobila

Podsetimo,Jovan Radulović, poznatiji kao Jodžir, oglasio se u vezi s pokušajem paljenja njegovog automobila. Popularni influenser kratko je za prokomentarisao incident, ali je odlučio da ne otkriva previše dok ne razjasni neke stvari.

- U vezi auta se ništa ne oglašavam. Nikome izjava, dok ja ne raščešljam nešto, baš ništa - rekao je on.

Iako je, prema snimcima sa nadzornih kamera, nepoznata osoba pokušala da zapali vozilo Radulovića, koji je trenutno službeno van Crne Gore, on nije želeo da daje dodatne detalje dok ne reši situaciju.