HAOS OKO LAŽNE DIPLOME ASMINA DURDŽIĆA: Profesor tvrdi da je falsifikat, a sada se oglasio Mustafa i evo šta kaže (FOTO)
Mustafa Durdžić, otac Asmina Durdžića, nedavno je izazvao buru na mrežama kada je objavio diplomu svog sina, tvrdeći da je završio Građevinski fakultet.
Ubrzo se oglasio profesor matematike Andrej na društvenoj mreži X, istakavši da je diploma falsifikat i najavivši tužbu. Tim povodom, Mustafa se ponovo oglasio, dodatno podgrevajući polemiku i reakcije javnosti.
Naime, Mustafa je na svom Fejsbuk nalogu gde je veoma aktivan pričao na temu diplome gde je ponovo stao u odbranu sina.
- Diploma iz dva dela. Kažu da je Asminova diploma falsifikat jer je "potpis profesora s drugog fakulteta". A niko da primeti da je diploma iz dva dela: gornji deo Beograd, donji deo Novi Sad. Ljudi moji, pa to vam je kao da gledate auto i tvrdite da je falsifikat jer je prednja tablica iz Beograda, a zadnja iz Zagreba. To nije analiza to je prometna nesreća logike - napisao je Asmin na svom Fejsbuk nalogu.
Oglasio se profesor
Andrej je ukazao na navodne greške iz dokumenta koji je Mustafa Durdžić objavio.
- Otac nekog starletana objavljuje njegovu diplomu fakulteta da pokaže kako mu je sin obrazovan. A diploma nikad gore falsifikovana! Greške u slovima (građeviSNki fakultet), pogrešan rektor, pogrešan naziv... Hoće li neka tužba? Član 355. KZ - glasio je tvit.
Nemački mediji tvrde da je Asmin varalica
Podsetimo, Sita je svojevremeno na društvenim mrežama podelila skrinšot za koji tvrdi da se nalazio u austrijskim medijima, a sada je počeo da se deli po mrežama. Kako se tamo navodi, Asminove firme su u blokadi od 2022. godine. Kao dokaz je priložila i printskrin sa zvaničnog sajta privrednih dužnika, gde je objavljeno da Asminova firma drugoj firmi duguje 43.303 evra.
"Ovo je oficijalna državna stranica, na nemačkom to znači varalica i to sa sve njegovom slikom, ljudi moji", napisala je Sita nedavno uz sliku gde piše da je on prevarant.
Ona je tad podelila i poruku žene koja joj se javila na Instagramu, a koja tvrdi da je pravila kuću i za posao angažovala Asmina i njegovog brata koji su je prevarili za 80.000 evra, te da je o tome izveštavala čak i jedna austrijska televizija.