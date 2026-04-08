Nina Đogani uživa u dugoj, i kako sama kaže, ozbiljnoj vezi.

Ćerka Anabele Atijas svom dečku bila je verna i odana dok je služio kaznu u zatvoru, a od kada je izašao postali su nerazdvojni.

Zašto krije dečka?

Nina je sa majkom i sestrom Lunom gostovala u Amidžiju i tom prilikom priznala zašto i dalje krije njegov identitet.

- Pisali su da je oženjen i da ima decu. Ne, naravno da nije zbog toga, ne želi da se zna ko je, ne želi da se eksponira. Rekao mi je: "Možeš da kačiš, samo ne želim da mi se vidi lice" - rekla je Nina i otkrila šta joj je najteže palo:

- Najteže je bilo to što smo odvojeni, ja sam vezana za njega, pa ta odvojenost je najteža.

"Pravi je mali manipulator"

Nina Đogani je nedavno za domaće medije ispričala šta ju je dečko naučio.

- On mi je stvarno najveća podrška. Kad dođem kući, sednem na kauč i ispričam mu sve što me je iznerviralo. On me savetuje jer ima neverovatnu sposobnost da proceni ljude. Pravi je mali "manipulator" u tom smislu. Ne, ne (smeh). On me uči kako da ja postavim stvari i "izmanipulišem" situaciju u svoju korist. Ja sam previše "soft", nežna sam - govorila je Đoganijeva.

Otkrila je i da je teško podnela njegov odlazak u zatvor, a on se pak, teško nosi s njenom popularnošću i da je čak nekoliko puta mislio da će je napasti.

"Nije mi bilo lako"

- Iskreno, ni meni nije bilo lako da "progutam" njegov odlazak u zatvor, niti je njemu lako zbog moje slave. On bi najviše voleo da sam ja potpuno anonimna. Par puta se uplašio kad bi mi ljudi prišli. Jednom je izašao do prodavnice, a ja sam ostala u autu i jela palačinku. Prišlo mi je pet devojčica da se slikamo, a on se sledio jer je mislio da će me neko napasti. Teško mu je jer nikad ne znaš kako će neko reagovati. Njemu baš teško dolazi to eksponiranje. Baš je rigorozan. On kaže: "Znam da sam u vezi sa poznatom devojkom, ali ne želim da se moja privatnost narušava". Meni bude žao jer nekad napravimo prelepu sliku, a ja moram da mu stavim srce preko cele glave na Instagramu jer on tako traži. Kaže mi: "Stavi mi preko cele glave, da mi se ništa ne vidi". Svakako prezgodan je i prelep. Savršen je. Dok je bio u pritvoru, baš se nabildovao. Imali smo posete tri puta mesečno i svaki put kad bih ga videla, bio je sve veći. Ima takvu genetiku i metabolizam da može da jede bilo šta i da ima trbušnjake - rekla je Nina Đogani za Alo.