Slušaj vest

Nataša Alimpić zbog britkog jezika i iskrenosti često je na meti komentara korisnika društvenih mreža.

Pevačica je otkrila kako se nosi sa različitim mišljenjima i komentarima koji nisu pozitivne prirode.

"Navikla sam na ružne komentare"

- Uvek se nađe razlog za prozivanje, navikla sam na ružne komentare, danas je normalno da te komentarišu. Nije mi bilo pravo kada me vređaju, ali sam korekciju uradila zbog sebe, svog izgleda i zdravlja, da ja budem sebi lepa.Prezadovoljna sam, izgledam mnogo prirodnije, sada me prozivaju da izgledam staro. Moram da izgledam staro kada nemam pare da se bockam i sređujem, nemam lagodan život već radim od 15. godine i to je ostavilo posledice, ali popravićemo sve kada se poprave finansije - rekla je ona za srbijashowbizz i otkrila šta je sledeće što bi korigovala:

Foto: Instagram

- Možda bih podigla svoje grudi.

Izvadila silikone

Nataša Alimpić iznenadila je nedavno pratioce na Instagramu kada je objavila da se našla na operacionom stolu.

Naime, Nataša je otišla kod hirirga radi vađenja silikona iz usana koje je godinama nosila. Vremenom je biopolimer (silikon) izmenio oblik te pevačica nije bila zadovoljna izgledom.

Nakon intervencije se oglasila i objasnila zašto se odlučila na ovaj drastičan potez.

1/5 Vidi galeriju Nataša Alimpić nakon vađenja silikona Foto: Instagram

- Otok je primetan, sa umerenim bolom. Mogu da vam prenesem utiske da pri intervenciji nisam osetila nikakav bol. Sada ide malo izazovniji period ali sam spremna. Apelujem na sve mlade devojke da ne prave istu grešku sa biopolimerom kao što sam ja u nedostatku novca za hijalurom pre osam godina. Sve one devojke koje imaju biopolimer u ustima želim da osnažim da se usude na ovakav potez kao sto sam ja - napisala je nedavno Nataša.

Životna priča

Trpela vršnjačko nasilje

Vlasnica je nekoliko autorskih pesama i nagrada po festivalima, a svojevremeno za Kurir govorila je o detinjstvu i teškom početku.

Nataša ima već više od 10 godina radnog staža, a pevanjem je počela da se bavi u lokalu svog oca, kada je sa 15 prvi put uzela mikrofon u ruke. Nakon loše finansijske situacije i zatvaranja porodičnog restorana, otišla je od kuće, živela u garaži i pevala dugi niz godina po kafanama i pekla zanat.

1/6 Vidi galeriju Nataša Alimpić nekada Foto: printscreen YT, Nemanja Nikolić

U školi je zbog pevanja i želje da pomogne roditeljima trpela vršnjačko nasilje kada su je drugari iz školske klupe ismejavali, nazivali "pevaljkom" i izbegavali. Nije bila u prilici da nosi dobre patike, putuje na ekskurzije što je bio predmet ruganja.

"Živela sam u garaži"

Za Kurir je govorila o teškom početku i prvim koracima na putu do uspeha, te je otkrila da je se sa 16 godina odselila od roditelja kako im ne bi bila na teretu i počela sama da zarađuje za život. S obzirom da nije imala sredstava, bila je prinuđena na stanovanje u garaži.

- Kada sam se odselila živela sam u garaži. To je garaža koja je adaptirana u jedan stambeni objekat. Sa 16. godina ne možete sebi priuštiti sjajne i luksuzne uslove. Delila sam kupatilo sa starijim gospodinom, ali nisam ga mnogo ni sretala jer sam radila i išla u školu - pričala je Nataša i otkrila šta joj je dalo snagu da se bori i ide sigurno ka svom cilju.

1/5 Vidi galeriju Nataša Alimpić danas Foto: Printscreen/Youtube, Instagram

"Kafanski zanat"

- Kada počnete da se bavite pevanjem, ne može odmah da se peva po privatnim veseljima nego mora da se prođe taj kafanski zanat. U kafanu dolaze razni ljudi, neko da se veseli, neko da sklopi posao, neko da peva, nego da "gleda" muziku, neko da ispriča svoje probleme... Bilo je teško kada neko dođe na uho vam priča svoju životnu priču ili vam obežava da može da vas spasi odatle i pruži bolji život... Uvek sam se držala svog puta i bila sam svesna da to moram da prođem. Nekada sam i uplakana zaspala... Želela sam da nikada nisam kročila u kafanu i da sam sa svojim roditeljima sedela kod kuće i gledala filmove... Ali, kada se smirim, kažem sebi "Izdrži".