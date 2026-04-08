Nataša Kojić, koja profesionalno deluje između Los Anđelesa i Evrope, osvojila je Zlatnu nagradu za originalni saundtrak "Nebo" u kategoriji filmske i gejming muzike (Film/Game Music) na World Grand Prix International Music Contest 2026, međunarodnom takmičenju sa sedištem u Londonu.

Numera je komponovana i snimljena pre svega nekoliko meseci, a inspirisana je energijom između Natašina dva muzička doma - Srbije i Amerike. Pesma je prvi put uživo izvedena u MTS dvorani u kraćoj verziji na koncertu njenog ocaDragana Kojića Kebe i već se izdvaja među njenim drugim filmskim partiturama.

Ovo priznanje dodatno potvrđuje njen status međunarodno aktivne umetnice, uz paralelnu karijeru kantautorke i izvođačice. Njena muzika se trenutno plasira u američkim televizijskim programima i filmovima, među kojima je i horor film "The Empty Man", studija 20th Century Fox, u muzičkom departmentu kompizota Kristofera Yanga, a ima i druge projekte u Americi. Nataša Kojić trenutno radi na animiranom filmu i dva kataloga kao i albumu gde će biti i pesama na maternjem jeziku.

Pozvali smo Kebu, koji je presrećan zbog ćerkinog uspeha.

- Nagrada koju je Nataša osvojila na World Grand Prix International Music Contest potvrda je njenog talenta, ali i ozbiljnog rada i umetničke zrelosti. Posebno me raduje što je nagrađena muzika koja nosi emociju i priču, jer to je ono što publika najdublje oseća.Uverio sam se u to još na mom nedavnom solo koncertu kada je u kraćoj verziji uz klavir to i nagovestila. Nije mi pričala da je uopšte konkurisala, već me samo u nekom momentu iznenadila sa zlatnim odličjem oko vrata - rekao je ponosni tata Keba.