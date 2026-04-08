Pevač narodne muzike Milanče Radosavljević posle više od pet decenija bogate i uspešne karijere odlučio je da publici pokloni ono što se dugo čekalo i gotovo priželjkivalo kao dug prema jednoj velikoj karijeri – prvi veliki solistički koncert u Beogradu.

Zanimljivo je i to da upravo Aca Sofronijević ima veliku zaslugu za realizaciju ovog koncerta.

- Ja sam zapravo zahvalan da to mogu da ponudim mom, da kažem, starijem kolegi. Rekao sam daj da uradimo taj koncert pa kako bude. Uopšte nije bitno. Bitna je muzika. Bitno je da uradimo to na jedan način da se ljudi oduševe, da bude praznik muzike kako su to navikli od mene. Gde god sam radio, radio sam na najvišem mogućem nivou. To je Milanče zaslužio sada i eto, bože zdravlja - rekao je Sofronijević.

Radosavljević, kojem je ovo prvi solistički koncert u karijeri i veoma je ponosan.

- Nije junak onaj koji bije, nego onaj koji trpi. Ja sam junak. Mnogo je preko mene prešlo kao preko nekog mosta. Ja sam sve to izdržao i evo me. I nikad, otprilike kako kaže i ona emisija, nikad nije kasno. Evo vidite, meni će jedino da nedostaje snage. Drugo ništa. Ja se ne plašim - reklao je Milanče, koji nije želeo da otkriva goste iznenađenja, ali je ostavio mogućnost da se sa njim zajedno na bini nađe i sin, koji svira harmonuku.

- Imaćemo goste i nadam se da će publika biti zadovoljna. Biće jedan gospodin. Mi se nismo ništa pričali, ali biće veoma zanimljivo.

Kako je rečeno, za deset minuta otkako su puštene karte u prodaju prodato je 500 ulaznica.