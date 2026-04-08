Saša Kovačević na svoje ime stan u luksuznom naselju u Beogradu. U njemu već neko vreme živi sa partnerkom Zoranom Tasovac. Nekretnina je u elitnom kompleksu, a među komšijama pevaču su Novak Đoković, Milica Pavlović, Filip Krajinović, Milica Todorović...

Pre nekoliko godina objavio je snimak iz stana na društvenim mrežama i svojim pratiocima oduzeo dah.

Dom kao iz bajke

Dom Saše Kovačevića je u svetlim bojama, a o svakom detalju je posebno vodio računa.

U vreme praznika ovaj stan je postao prava čarolija, te je jasno da pevač sa svojom izabranicom živi pravu bajku.

U njegovom domu postoji i poseban kutak, gde beli klavir ima svoje mesto i gde pevač provodi najviše vremena. Kupatilo je urađeno po poslednjim standardima i kompletno je u mermeru.

Kovačević u letnjim danima najviše vremena provodi na terasi na kojoj je garnitura, a prelep pogled sa iste oduzima dah i baca na Savu, novi most i „stari“ Beograd u daljini.

"Nikada nisam težio da se ženim"

Saša je nedavno je otkrio da nikad nije bio previše zagrižen za ideju ženidbe, a kako tvrdi "taj papir mu ne znači mnogo".

- Zorana i ja zajedno planiramo budućnost i zaista smo kompatibilni i drago mi je što je imam pored sebe. Kad odaberem partnera za sebe to mi je dovoljno, nikakav papir mi to niti ograničava niti pruža garanciju za sutra da će ta ljubav biti sigurna. Meni je bitno da imam nekoga koga zaista volim, ko mi je najveća podrška i da ja budem takav sa druge strane. To mi je prioritet u životu i znam da to imam - rekao je Saša Kovačević.

- Iz tog razloga nikad nisam težio da se oženim. Jedino što bih voleo jeste kad sutra budemo gradili zajedno bilo nešto materijalno ili poslovno, da budemo zajedno uključeni u to kako bismo oboje imali neku dozu sigurnosti. Takođe da je i naše dete sutra obezbeđeno. U tom smislu bih voleo da delimo svi i prezime i materijalne stvari - rekao je pevač za "Exkluziv".

Nedavno se verili

Saša Kovačević nedavno je verio svoju devojku Zoranu Tasovac nakon 10 godina ljubavi.

Pevač je pažljivo isplanirao putovanje u Grčku. Zajedno sa bratom Radetom Kovačevićem i njegovom devojkom Kristinom, otputovao je u Atinu pod izgovorom da rade na novim pesmama u studiju, prenose mediji.

Kako dalje navode, Zorani je rečeno da će ona i Kristina moći da uživaju u obilasku grada dok su oni “u poslu”, ne sluteći da se iza svega krije pažljivo smišljeno iznenađenje koje je kulminiralo emotivnom prosidbom u srcu Grčke.

U organizaciji celog iznenađenja pomogao je jedan od muzičara Antonisa Remosa, koji živi u Atini i poznaje mnoga romantična mesta u gradu. Zahvaljujući njegovim sugestijama, Saša je uspeo da sve isplanira do najsitnijeg detalja i stvori bajkovitu atmosferu.

Čekaju bebu

Ljubavni par nedavno je otkrio najlepše vesti, a to je da čekaju prinovu.

Zorana je u blagoslovenom stanju i to će biti njihovo prvo zajedničko dete, dok ona ima ćerku Iskru iz prethodnog braka sa Bogdanom Srejovićem.

Kovačević je nedavno govorio o želji da postane otac, ali i malenoj Iskri koja mu je odlična priprema za sve što ga čeka.

- Ključ svega je pronaći osobu sa kojom to želiš i ja svima želim da nađu svoju srodnu dušu, to je jedna od najlepših i najvećih stvari pored toga da dobiješ dete, naravno. Iskra je nama bila dobra priprema za bebu. Ona do šeste, sedme godine nije spavala, budila se u 2, 3 ujutru, pa ne spava do 4 i to, a mi smo uvek želeli da svi budemo zajedno u istoj prostoriji, tako da sam se navikao i na nespavanje i moram priznati da je u tom nekom periodu mog momačkog života bilo teško prilagoditi se u startu jer si navikao na neki drugi tempo i na neki drugi život. U startu je bilo to da se prilagodiš na neki porodičan život i izazov, ali kad postoji ljubav svi izazovi se lako prelaze.