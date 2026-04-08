Virtuoz na harmonici Aleksandar Sofronijević postao je otac devojčice Tare. Njegova supruga Kosana porodila se na Blagovesti, a Sofronijević je pojavio pred medijima povodom prvog solističkog koncerta Milančeta Radosavljevića. Muzičar je otkrio da se raznežio kada je prvi put video ugledao naslednicu.

Foto: Ilija Ilić

- Osećam se fenomenalno. Ja sam presrećan. Celi dan sam plakao kome god sam javio. Kad sam došao kući i kad sam gledao fotografije, ja bih ovakav osećaj poželeo svima. Neverovatno je, ja sam presrećan. Prelepa je, nisam hteo da je pustim iz ruku. Kao da je prepoznala moj glas, otvorila je oči. Ja sam se istopio, kao jaje kad razbiješ na tiganj. Hvala Bogu, hvala Kosani, hvala svim ljudima koju su tamo uradili sve kako treba. Porođaj je prošao super, beba je prelepa. Neverovatan osećaj. Nisam prisustvovao porođaju, bio sam u blizini. Tako nešto lepo se desilo na Blagovestima, ja sam mogao da ne budem tu, da sviram, rekao je Sofronijević i dodao da jedve čeka da naslednicu i suprugu izvede iz porodilišta - rekao je

- Ja sam miran, srećan, jedva čekam da ih vidim, da ih izvedem, dodao je Sofra: "Kosana je zmaj, sve je dobro podnela".

Milanče je uzbuđen zbog prvog solističkog koncerta Izvor: Kurir televizija

Značenje imena

U tumačenju značenja imena Tara, a koje je poteklo od imena reke ili planine Tare, značenje je “preneseno” – “žena koja je lepa kao reka”; “žena koja je nemirnog duha”; “osoba koja je čvrsta kao stena”; “žena koja je jaka kao planina (u smislu ličnosti i karaktera)”.