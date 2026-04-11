Anica Milenković dugo je bila van medija i estrade, a nakon 16 godina medijske pauze za Kurir je govorila je o životu, vrtoglavoj popularnosti, porodici i deci.

Prvi album je skinula sa 13 godina i osvojila srca publike širom regiona, a nešto kasnije je ispisala istoriju. Ređala je hitove dok je odrastala na koncertima, nastupima i turnejama.

Omiljeni estradni par

Tokom euforije koja je vladala tokom njene karijere mnogi su je povezivali sa Nedeljkom Bajićem Bajom, kolegom sa kojim je snimila pesmu "Svadba će da bude". Bili su omiljeni estradni par godinama iako nikada nisu bili u emotivnom odnosu, a za Kurir je Anica jednom prilikom otkrila detalje saradnje i prijateljstva.

- Ljudi kao da ne žele da čuju ništa o tome, čak ni moja sestra od tetke, čak je njena svekrva rekla: "Ako Anica dovede Baju, ja ću ti kupiti auto". Novica Urošević je došao na ideju da snimimo duet jer smo oboje bili njegovi puleni. Kada smo se pojavili u "Zamu" Saša Popović i Zoran Pejić Peja su tada vodili program i oni su napravili priču iz šale jer se pesma zvala "Svadbe će da bude". Istina je da je Baja imao svoj život, ja osmogodišnju vezu, ali baš smo bili dobri. Mi smo se čak šalili po turnejama, svi su želeli da nas vide zajedno - govorila je Anica i otkrila:

"Bio je mnogo dobar dasa"

- Bili smo dobri drugari, a on je tada bio mnogo dobar dasa. Bili smo lep par, ali zaista nismo bili zajedno. Možda bi neko to danas iskoristio kao dobar marketing, ali mi nismo jer nam to nije bilo potrebno. Imali smo ime, nije nam bilo potrebno. Naše generacije su drugačije razmišljale. O našim zajedničkim turnejama priča se i dan danas iako su mnoge kolege išle. Kad nas dvoje izađemo, to je neka euforija... Sve mi je to slatko, ali istina je da nikada nismo bili zajedno.

Napustila estradu

Milenkovićeva je svojevremeno za Kurir otkrila i zašto je napustila estradu i sa kojim se problemima suočavala a da to javnost nije znala.

- Ostala sam trudna i 2008. godine sam bila gost Vesni Zmijanac na turneji u Americi i ostala sam sa namerom. Da se porodim tamo i da mi dete dobije američki pasoš. Desile su se stvari koje se svima nama dešavaju, ali mi smo javne ličnosti pa se o tome više priča. Donosila sam odluke ali nisam razmišljala, bila sam brzopleta. Neke odluke su me koštale, pogrešno vreme, pogrešno mesto i to sve kada se sabere... Porodila sam se tamo i ostala sama sa ćerkom. U međuvremenu sam dobila i sina Filipa, posle toga sam htela da se vratim sa njim i tadašnjim suprugom. Ali, tada sam dobila informaciju posle 4 meseca da je moje dete gluvo rođeno - govorila je Anica i otkrila kako je izgledala njena borba:

"Moju sreću ne može da zameni bilo kakva pesma ili karijera"

- Tada nisam znala da postoji rešenje. Plakala sam, pitala sam se zašto... Kontaktirala sam moju dugogodišnju prijateljicu iz Granda i raspitivala se šta mogu da uradim, ali u Srbiji se sve predugo čekalo. Od 4-6 godina smo morali da čekamo operaciju i ugradnju implanta, dok je u Americi to moglo već sa godinu dana. Odlučila sam da ostanem zbog toga. To je bio dugačak proces i težak period. Trudila sam se da moje dete progovori, nisam razmišljala o estradi. Volim muziku i po ceo dan sam pevala, ali sin mi je bio na prvom mestu i nije mi žao, jer ja sa njim danas mogu da se svađam. Sećam se koliko sam želela da čujem to "mama". Krenulo je malo po malo i to je za mene bio veći najveći uspeh i veći od bilo kakve pesme ili karijere. Svačega sam se tada nagledala, mnogo roditelja je tada imalo decu u teškom stanju, u jednom trenutku sam sebi rekla: "Bogu hvala da je samo to, da nije nešto više". Dosta sam toga prošla... Moje dete danas govori i to ne može da zamene nikakve vile, pare ili pesme. Bila sam u kontaktu sa Sekom, sa Indirom, ali nikoga nisam opterećivala... Shvatila sam da ja mogu da pričam o tome, ali da niko ne može da razume ko nije doživeo.