Slušaj vest

Još pre dve godine je javnost zaintrigirala vest da je rijaliti učesnica i pevačica Sandra Rešić raskinula emotivni odnos sa pevačem Miroslavom Ilićem. Podsećamo, za njega se još tada spekulisalo da je u braku.

Pisalo se da su ostali u dobrim odnosima, iako su prekinuli. Navodno su u povremenom kontaktu bez sukoba, a pevačica je ranije to i potvrdila.

Pogledajte njene fotografije u galeriji:

1/6 Vidi galeriju Sandra Rešić Foto: Društvene Mreže

- Istina je da sam raskinula vezu. Nema tu ničeg neobičnog, on jednostavno nije imao razumevanja za moj posao i činjenicu da danima nekad mogu da budem na putu. Kad gazde u inostranstvu hoće da ostanemo još dan da nas lepo ugoste posle tezge, on je pravio problem što ostajem, sa kime sam i slično. Objašnjavala sam dok mi nije dozlogrdilo, tako da je bolje ovako - rekla je Sandra, pa se nadovezala:

- Sa druge strane, ja sam imala razumevanja za njegov posao, gledala sam da uvek izađem u susret za sve, ali mora da postoji nešto što se zove komprimis. Bolje je što se desilo ovako. Nisam ga pokazivala javnosti, jer eto, sad bi se nakon raskida svuda provlačila naša zajednička fotografija. Ovako je bolje, svako na svoju stranu i ćao - bila je iskrena pevačica za domaće medije.

Miroslav otkrio istinu

Miroslav Ilić je u jednom momentu rešio da iznese u javnost detalje iz veze s pevačicom, pa je tada otkrio da mu nekadašnja devojka s kojom je bio pet godina u vezi duguje 30.000 evra, koje joj je pozajmio kako bi snimila pesmu, pa su mnogi tada komentarisali da im je jasno zašto je pevačica ćutala o pravim razlozima raskida.

Pogledajte kako je Sandra nekad izgledala:

1/13 Vidi galeriju Sandra Rešić nekad i sad Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Grand

- Bio sam njen dečko tada, imali smo ozbiljnu vezu, rekao sam joj da nam nisu potrebni još kamataši na vratu i predložio sam joj sledeće. Imao sam ušteđevinu za neku svoju pesmu, rekao sam joj da ću joj dati, a ona je meni rekla da će mi vratiti čim izađe iz "Zadruge 4". Niko za to nije znao, čak ni njena majka - rekao je Miroslav i napomenuo da je zapravo reč i o većoj cifri jer je Sandra tada bila u rijalitiju, a on za to vreme brinuo o njenoj bolesnoj majci dok je plaćao lekove i infostan.

Pogledajte BONUS video: