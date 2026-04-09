Anabela Atijas poznavala je pokojnu Stelu Savić, drugaricu Kristijana Golubovića, koja je nedavno pronađena mrtva u ventilacionom otvoru.

Upravo ovaj podatak otkrio je Golubović kada je zajedno s pevačicom gostovao u emisiji "Amidži šou".

"Bila je najčuvenija u tom poslu"

Mi smo pozvali Anabelu, koja je potvrdila njegove navode.

- Stela mi je radila prvu tetovažu, u pitanju je tribal, koji mi je kasnije dosadio jer je bio jednostavan pa sam dodala crtež anđela, koji i danas imam - počela je Anabela pa otkrila kako je došlo do njihovog upoznavanja.

- Kod nje sam otišla po preporuci, imale smo zajedničkog prijatelja. Bilo je to 2000. godine. Stela je bila odlična u svom poslu. Radila mi je i prvi pirsing na pupku. Pamtim je kao blesavu osobu, bili smo u studiju tri-četiri sata. Posle toga je više nikad nisam videla, ali kad se pojavila vest da je nađena mrtva, odmah sam znala o kome se radi jer je bila baš poznata u tatu svetu, u tom momentu je bila najčuvenija. Posao je radila profesionalno - završila je Anabela.

Podsetimo, u istoj emisiji Kristijan je govorio o pokojnoj drugarici.

- O Steli bih mogao da napišem dva romana. Devojka je sa 14 godina išla s nama, bežala iz zatvorenih marica, zaključavala policiju u veceu, mi iskakali kroz prozor. Bila je 9,98, jedina u Jugoslaviji na državnom fakultetu za vajarstvo. Njen otac je pravio krst na Hramu Svetog Save, Pobednika...Kraljevo grad, Kruševac grad, toliko ima njegovih statua. Jedna porodica je izbrisana sa zemaljske kugle i niko ih sem mene ne pominje - rekao je Kristijan. i dodao:

"Godinama se lečila od heroina"

- Kada se to desilo sa njom, mi smo bili kod ovih vrata, a ona je umrla kod ovog stola, jako blizu. Ona se godinama lečila od heriona, ona je imala tri, četiri pet puta da dozira sebi te bočice sa metadonom. Ja sam bio protivnik toga, poslednjih 20 godina sam stalno pazio na nju, ali je to borba samo sa smrću. Ne možete da se vratite na pravi put, prešli ste sa najgore droge, na najgori lek kao zamena za nju. Do kraja života je osuđena da uzima lek koji pravi od nje zombije. Zamislite najlepšu devojku, pa evo, kolika je sudbina da sedi pored mene Anabela, kojoj je radila pirsing i tetovažu...Ona je prva žena slikana na rolerima u Srbiji, u teksas šorcu. Iako je ona bila u srednjoj školi zaljubljena u mene, nikada je tako nisam gledao. Prvi brat na porođaju umro, drugi brat bio na ratištima svim, tako je bio neki nacionalista, ulicom ne sme niko da prođe i da napravi facu, a sestru Stelu ko pogleda, to su bili skandali! Oduzeo je sebi život ni iz kakvih razloga, stavio je pištolj na glavu i opalio. Preko 600 automobila je, ja mislim, opselo Zvezdaru, nisu trole radile. Zadnji brat gine u saobraćajnoj nesreći kada je krenuo na more u Crnu Goru.

Kristijan je, potom, otkrio kako je dalje tekla situacija tok kobnog dana.

- Ona je popila veću dozu lekova, sišla je iz trolejbusa. Imala je desno u život, levo ka nama koji smo je čekali, ona je izabrala ovo na pet metara, sela iza toga i legla. Stoka je prolazila i gledala devojku koja leži, niko da pita: "je l' ti treba čaša vode?", ne, oni su je ostavili 10 dana da leži, pa je policija videla na kamerama kako je u 11 sati podigla lekove, išla je četiri i po sata do ove stanice, zamisli koja je njena agonija. Kada je pitao drugi staratelj: "hoćeš da idem sa tobom", rekla je: "ne, hoću da se ispričam sa drugaricom". Ona je tamo ostavila, a ona je krenula za Vračar...Rebra ona koja treba da budu zatvorena, to je bilo razvaljeno i da nikome od nas nije palo na pamet da je ona tu došla. Ona je tu došla, kako vidi kamera u 17:41, ona je odlučila da legne u taj otvor da odmori i da prespava. Međutim, nju je uhvatila hipotermija, te noći je bila jaka Košava u Beogradu - rekao je Golubović.

