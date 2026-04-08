"NA KRAJU ĆEŠ IH TI NOSITI NA LEĐIMA" Reči majke Milice Todorović izazvale haos na mrežama: Svi se pitaju samo jedno! Šta li će pevačica tek reći na ovo...
Majka srpske pevačice Milice Todorović, Jasmina Todorović, aktivna je na društvenim mrežama, pa je sada objavila citat koji je sve zbunio, jer, kome je posvećen?
- Dozvoliš li ljudima da se na tebe previše oslanjaju, na kraju ćeš ih ti nositi na leđima i još će govoriti: "Može li to malo brže" - glasio je citat koji je objavila, što bi značilo da se obraća svim ljudima čija pomoć počne da se podrazumeva.
Prva slika sa sinom
Pevačica Milica Todorović povukla se iz javnosti nakon porođaja i trudi se da uživa u prvim mesecima sa sinom Bogdanom. Milica je sada sa naslednikom otišla u rodni Kruševac, gde će u krugu porodice proslaviti Uskrs.
Nastala je i prva fotografija Milice Todorović i sina Bogdana. Oni su uživali u dvorištu porodične kuće, a ponosna majka čvrsto je grlila prvenca smeškajući se.
Mali Bogdan je nosio plavu kapu i teget majicu, a pevačica ga je pokrila i tankim ćebencetom.
Milica Todorović nedavno bila gost na koncertu
Podsetimo, pevačica Milica Todorović porodila se u februaru ove godine, a nedavno se prvi put pojavila pred publikom, i to kao specijalni gost na koncertu pevačice Indira Levak.
Milica je tada na scenu izašla tip-top sređena, a publika ju je dočekala velikim aplauzom. Vidno raspoložena, pevačica se obratila prisutnima i poručila da joj se ispunila velika želja:
"Veliko mi je zadovoljstvo što sam tvoj gost večeras, ispunila mi se velika želja da budem sa tobom na pozornici" - rekla je tada Milica Todorović.
Pravo slavlje povodom krštenja sina Bogdana
Podsetimo, pevačica Milica Todorović nedavno se ostvarila u najlepšoj životnoj ulozi, a sada uveliko priprema krštenje sina Bogdana.
Nekadašnja pobednica takmičenja "Zvezde Granda" planira da ovaj važan događaj organizuje u narednom periodu, i to u strogoj tajnosti, daleko od očiju javnosti.
