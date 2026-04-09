U beogradskoj opštini Zvezdara prethodnih dana odigravala se dramakoja je uznemirila stanare jedne mirne ulice.

Kako saznajemo na terenu, pripadnici policije pojavili su se na adresi kuće koja je nekad bila u vlasništvu prijateljice Kristijana GolubovićaStele Stanisavljević, čije je beživotno telo pronađeno u ventilacionom otvoru. U toj kući je Stanisavljevićeva svojevremeno živela s porodicom.

Postala skladište

Prema rečima očevidaca, policija se raspitivala i za Mišu Paskulova, čoveka koji je bio u emotivnoj vezi sa Stanisavljevićevom.

Pre neki dan je bila policija. Vidite, roletne su spuštene. Tražili su Kristijana i Mišu Paskulova - ispričao nam je jedan komšija, koji je želeo da ostane anoniman, pokazujući ka zatvorenoj kući koja, kako kaže, već neko vreme deluje napušteno.

Iako objekat više nije u Stelinom vlasništvu, izvori s terena tvrde da Kristijan Golubović ovu nekretninu i dalje koristi, makar delimično. U kući skladišti lične stvari, ali i predmete koji pripadaju njegovoj bivšoj partnerki Kristini Spalević. Upravo ta činjenica dodatno komplikuje situaciju, budući da formalno-pravni status boravka u objektu ostaje nejasan. U to se uverila i ekipa Kurira koju je Kristijan nedavno ugostio u ovoj nekretnini.

Pogledajte šta smo zatekli na licu mesta:

Komšije navode da su u poslednje vreme retko viđali da neko ulazi u kuću ili izlazi iz nje, što dodatno podgreva sumnje i nagađanja.

Ranije je bilo nekih dolazaka, ali sad ništa. Sve je zatvoreno, kao da niko ne živi tu - dodaje drugi sagovornik.

U pokušaju da dođemo do dodatnih informacija, uputili smo se ulicu niže, do stana u kojem živi Miša Paskulov. Međutim, i tamo nas je zatekao sličan prizor - spuštene roletne i potpuna tišina.

Na adresi nije bilo nikoga ko bi mogao da potvrdi ili demantuje navode o njegovoj povezanosti sa aktuelnim dešavanjima.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Kristijan Golubović, ali do objavljivanja ovog teksta nije odgovarao na naše pozive.

Golubović i Paskulov nam nisu odgovarali na pozive. Kristijan je u utorak uveče bio gost u emisiji "Ami Dži šou" i pričao, između ostalog, i o Stanisavljevićevoj.

Uhvatila je hipotermija

O Steli bih mogao da napišem dva romana. Devojka je sa 14 godina išla s nama, bežala iz zatvorenih marica, zaključavala policiju u ve-ceu, mi iskakali kroz prozor. Bila je 9,98, jedina u Jugoslaviji na državnom fakultetu za vajarstvo. Ona je popila veću dozu lekova, sišla je iz trolejbusa. Imala je desno u život, levo ka nama koji smo je čekali, ona je izabrala ovo na pet metara, sela iza toga i legla. Stoka je prolazila i gledala devojku koja leži, niko da pita: "Je l' ti treba čaša vode?". Ona je odlučila da legne u taj otvor da se odmori i da prespava. Međutim, nju je uhvatila hipotermija, te noći je bila jaka košava u Beogradu - rekao je Golubović.

"Kažu da smo je doneli u tepihu i istresli u ventilacioni otvor"



Podsetimo, Golubović je nedavno za Kurir izneo i tvrdnje o tome kako su, prema njegovim rečima, nastale optužbe protiv Miše, navodeći da iza svega stoje, kako kaže, „hejteri“ i različite spekulacije koje su se pojavile u javnosti.

- Optužili su ga hejteri. Kažu da smo je doneli u tepihu i istersli iz tepiha u ventilacioni otvor. Haos. Miša ima sreću da sam se ja sa Kristinom posvađao i da sam slobodan i verujte da ja nisam slobodan, on ne bi izdržao bez Stele ni pet dana. Morao bih da brinem o njegovim mačkama - ispričao je za Kurir Golubović.

Prema njegovim rečima, različite verzije Steline smrti kruže u javnosti, dok on insistira na tome da je reč o neosnovanim pričama koje dodatno otežavaju ionako tešku situaciju. Na licu mesta mogla se osetiti napetost, ali i snažna potreba sagovornika da iznesu svoju stranu priče. Dok traje istraga i javnost i dalje traga za odgovorima, Golubović i Paskulov poručuju da neće odustati od borbe za istinu, ali i za, kako tvrde, očuvanje uspomene na Stelu Savić.

Slučaj smrti mlade žene i dalje izaziva veliku pažnju, a brojna pitanja ostaju bez odgovora, dok nadležni organi nastavljaju da rade na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja.

Smrt Stele Savić

Podsetimo, misterija smrti Stele Savić (59), za kojom se danima tragalo, a čije je telo pronađeno 20. marta u ventilacionom otvoru jedne zgrade na Vračaru u Beogradu, i dalje potresa javnost, a najviše njene prijatelje, koji su ubeđeni da su došli do odgovora na pitanja koja ih danima muče.

Kako tvrde stanari zgrade gde je Stela pronađena, gotovo je nemoguće da je žena slučajno upala u taj otvor, posebno zbog dimenzija i položaja otvora.

Da li je telo Stele Savić doneto u ventilacioni otvor, da li je u pitanju ubistvo ili samoubistvo, da li je slučajno upala u otvor ili je namerno ušla u mali ograđeni prostor, ako jeste, zašto? Ovo su pitanja koja su danima mučila njene prijatelje.