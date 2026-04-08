Bora Santana i Filip Đukić inače vode radio-emisiju "Amnezija", ovog puta otpočeli su je čestitkom za Međunarodni dan Roma. Ali, glavnu pažnju pridobio je momenat kada je Bora otvorio poklone i otkrio da je dobio verenički prsten koji je pranije pominjao.

- Ljudi, stigao je prsten! Pravi, verenički i sa dijamantom. Hvala svima koji su poslali - rekao je Santana uživo u emisiji, vidno uzbuđen.

Bora Santana nije želeo da otkrije konkretne planove, ali činjenica da je dobio prsten koji je tražio otvara prostor za nagađanja. U centru pažnje javnosti bila je upravo njegova veza sa Anastasijom Brčić, a moguća prosidba se čini kao idealan sledeći korak.

Ofarbao se u plavo

Kako u poslednje vreme Santana privlači pažnju svojim izgledom i promenama, mnogi su se, kako ističu - uplašili.

Ovako Bora izgleda sa ofarbanom kosom:

Kosu, brkove i bradu ofarbao je u plavo i postao dosta drugačiji nego što ga javnost poznaje.

Pogledajte njegove slike od ranije:

Svađa sa Asminom

Santana se prethodnih dana žestoko sukobio i sa Asminom Durdžićem, a obezbeđenje nije moglo da ga smiri.

Za pet godina zaradio 70.000 evra

Bora Santana dugogodišnji je učesnik rijalitija. On na ružičastoj teleleviziji u popularnom rijaliti takmičenju "Elita" prisutan već 5 godina, sada je otkrio koliko je zaradio učešćem u rijalitiju.

Kad se oduzmu kazne, Bora je čisto zaradio čak 70.000 evra. Kako je istakao ranije, zarada bi bila mnogo veća, ali su njega kazne puno koštale.

Pogledajte kadrove sukova iz Elite 9:

Bora Santana nije prezao od toga da pobaca sve stvari svojoj nekadašnjoj devojci Anastasiji Brčić i njenom novom dečku Muratu Asilgušinu, pa je osmah nastala pometnja u "Eliti 9"

- Za pet godina izašao sam sa 70.000 evra. Ja sam imao honorare o kojima možeš da sanjaš, ali sam izgubio sve pare. U prvoj sezoni nisam imao honorar, ali na to učešće sam najponosniji, svi tada tako ulazili jer nismo bili afirmisani kao rijaliti učesnici. Ali kasnije, na primer u mojoj četvrtoj sezoni imao sam kazne u visini prve nagrade! - rekao je Santana.

Kako je naveo najmanje kazni je imao u trećoj sezoni, jer im je produkcija zbog pandemije tada gledala kroz prste.

- Iz četvorke sam izašao sa nulom, a Maja sa 600 evra. Ali mi se sve vratilo kad sam izašao napolje kroz nove prilike za posao i zaradu - objasnio je Bora.

