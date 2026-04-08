Pevačica Marija Šerifović objavila je svoj privatni snimak sa Balija na kojem je, u vidno dobrom raspoloženju, zapevala sa ljudima koji su se našli oko nje tada

Pevačica je već nekoliko puta bila na egzotičnom Baliju, gde je kako je i sama navela, pronašla svoj mir. Na tom putu, sa njom je bila i Vanja, žena sa kojom je, reklo bi se po fotografijama, vrlo bliska.

- Ne volim da delim privatne snimke. Međutim ovaj je poseban. Postoje trenuci koji ne pripadaju javnosti, vec duši, ali ovaj sam osetila da treba da podelim. Vanja - leči nas, a najmanje što mogu je da na svoj način uzvratim i dotaknem njenu dušu. Ono što je za mene posebno u ovom snimku nije pesma, već trenutak u kojem sam je pevala. Ovde na Baliju, među ljudima koje nisam poznavala, ponovo i bez najave se desio susret. Susret sa samom sobom - započela je Marija na svom Instagram nalogu.

Pevačica je zatim otkrila kako je po prvi put postavila granice:

- Možda sam baš tada prvi put jasno osetila da je došao trenutak da sebi kažem ne. Ne svemu što me udaljava od mene, ne svemu što preskače moje potrebe, moje granice i moje biće. A zapravo ovo nije samo moja priča, ovo je poruka za sve nas. Znajući koliko je život kratak, važno je da zastanemo, da usporimo, da vidimo, da se ukopamo, da osećamo, da posmatramo, da slušamo i da volimo. Sebe i sve oko sebe - napisala je Šerifovićka.

"Danas mogu da jedem paštetu, sutra biftek"

Na temu novca i potrošnje, Marija je nedavno objasnila kako je njoj novac stvar koju može da ima, a i da nema. Dala je jednostavnu životnu filozofiju:

- Danas mogu da jedem paštetu, sutra mogu da jedem biftek. Kada imam, imaju svi oko mene, svima je lepo. Kada nemamo, jedemo šta imamo. To je jedna vrlo prosta filozofija, tu nema nikakvih kompleksa, frustracija.

Otkrila je i anegdotu:

- Putujem često preko okeana, letim biznis klasom i tu možete da jedete kavijare, šampanjac….ti znaš da ja ponesem paštetu?!

O majčinstvu i karijeri

- Bilo je teško zato što se Mario rodio u decembru 2023., a ja sam u oktobru izdala album i 8. marta 2024. pošla na turneju. Upravo i samo i zbog tog razloga od prošle godine odmaram, samo sam sa njim, ne interesuje me niko i ništa, idemo, sunčamo se, gledamo izlaske i zalaske sunca i ama baš ništa drugo nas ne zanima. U nekom trenutku ću se potruditi da možda ove godine ili sledeće publici pružim neke nove pesme, neki novi album. Ne znam kada će to biti, ali sada i u ovom trenutku je vreme samo za njega - rekla je marija tada.

Kurir.rs/Blic

