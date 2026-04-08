Za pevačicu Vivien Kurtović je jasno da je humana, budući da pomaže socijalno ugroženim ljudima, priprema im hranu, čisti i služi u Versko dobrotvornom starateljstvu Srpske pravoslavne crkve.

Osim što je spremna da pruži pomoć najugroženijm grupama, ona takođe jede istu hranu koju sprema za beskućnike i prehranjuje se u javnoj kuhinji.

Viven nije samo pevačica, već simbol noćnog života Skadarlije. Pored toga, javnosti je poznata i kao violinistkinja, ali i bivša rijaliti učesnica. Ona preko dana obuče kecelju i bavi se humanitarnim delima.

- Evo me u Verskom dobrotvornom starateljstvu. Imamo obroke za gladne, kupanje, frizera, garderobu, ja sam i sama donator VDS-u. Sad spremamo za Vaskrs 100.000 jaja, tako da će građani koji spavaju na ulici doći u VDS da jedu - rekla je Vivien i dodala:

- Ja dođem ovde da pomognem od srca, imam slobodno vreme da dođem ovde, da volontiram i pomognem, kad završim uzmem da jedem - iskrena je.

Pevačica je rekla da dosta javnih ličnosti donira VDS-u, a potom je objasnila i na koji način ona pomaže socijalno ugroženim ljudima.

- Poslužujem hranu, slažem garderobu, čistim, perem sudove, sečem kupus - ispričaka je Vivian za "Pravo lice estrade".

Okušala sreću

Vivien Kurtović, bivša učesnica rijalitija prošle godine se prijavila za učešće u popularnom šou programu.

- Vratila sam se iz Italije. Reko malo da provežbam ove naše pesme, pa da se prijavim. Dobila sam titulu kraljice Skadarlije. Jedva čekam nastup. Kad sam ja u pitanju sve gori. "Gori Balkan". Zvezde Granda će da gore, sa Elitom sam na nekim stupnjevima, gde ne mogu da me nađu - rekla je ona tada, pa otkrila koga bi birala za mentora:

- Želim Sanja Vučić da mi bude mentor. Ona je žena lavica, njene pesme ulaze u krv.

Zadesila je tragedija, za koju je saznala nakon izlaska iz Elite

Bivšu takmičarku "Elite 7" Vivien Kurtović nakon izlaska sa imanja u Šimanovcima, sačekale su tužne vesti.

Naime, Vivien je tada progovorila o tragediji koja je zadesila njenu porodicu, za koju je saznala tek nakon što je izašla iz rijalitija.

Vivien je saznala da joj je brat iz inostranstva ubijen, te je ona otkrila sve detalje, zbog čega nije znala dok je boravila:

- To moja porodica nije želela da priča u javnosti, nisu želeli da dele te informacije, ali je to istina. Ja sam saznala da mi je brat ubijen nakon što sam izašla, i baš me je to šokiralo, jer me je to sačekalo baš u nezgodnom trenutku. Ja nisam ni uspela da saznam neke detalje, samo znam da je ubijen, on je bio student medicine, bio je baš cenjen među studentima i na fakultetu, profesiori su ga voleli - govorila je Vivien i dodala:

- Mi smo bili vrlo bliski, čuli smo se kada je trebalo, ali eto. Možda je i dobro što to nisam saznala, jer eto i Janjušu se to desilo, pa ko zna, možda smo zbog toga bili povezani i bliski, da li je to sudbina ili nešto drugo - rekla je ona tada za "Republiku".

Kurir.rs/Blic

