Pevačica Milica Todorović povukla se iz javnosti otkako je ostala u drugom stanju, a odlučila je i da nakon porođaja vreme provodi sa sinom Bogdanom te se i dalje nije vratila nastupima. Ona je pre nekoliko godina sa roditeljima pokrenula privatan biznis u Kruševcu.

Milica Todorović i njena porodica uzgajaju pudle, a cena štenaca kreće se i po nekoliko stotina evra.

Inače, pevačica trenutno sa sinom Bogdanom boravi upravo u rodnoj kući gde su proslavili rođendan njene majke Jasmine, a ostaće i za Vaskrs kako bi bili na okupu za najvažniji hrišćanski praznik.

"Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne"

Podsetimo, Milica se nakon porođaja našla u centru skandala kada je u javnost izašla izvesna LJ.M. koja je tvrdila da je Milica u vezi sa njenim mužem. Tim povodom se Milica samo jednom oglasila.

- Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna. Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka - navela je ona između ostalog u svom saopštenju.

Kum o Milici i njenom partneru

Podsetimo, pevač Stevan Anđelković, progovorio je o kumi Milici Todorović i njenom oženjenom partneru.

- Kuma nije dugme. Milica je fenomenalno, presrćena je. Video sam kumče, išli smo na babine, presladak je. To je za mene bio jedan baš emotivan momenat kad sam došao da ih vidim. Presrećan sam zbog nje.

- Ona je srećna, uživa u majčinstvu. Jeste da su bile neke stvari koje su je malo pomele, ali dobro... Vratila se u kolosek i vreme je pokazatelj svega. Kad sve ovo prođe, kad se ona vrati na posao, verovatno ćete čuti od nje sve.

- Spava stalno, samo se budi da jede. Sad je najlakše i najslađe u ovom periodu, samo jede i spava, ali je bio budan kad sam došao da ga vidim. Liči na Milicu, ima njene oči.

- Milica ne razmišlja o poslu trenutno. Uživa maksimalno, presrećan sam zbog nje i zahvaljujem se svima koji su joj pružili podršku javno. Naše prijateljstvo traje 20 godina - rekao je Stevan Anđelković i otkrio kakav je Miličin partner.

- Kad se vrati, pitajte nju o svemu, ali naravno da se super slažu. On je dobar lik skroz. Pomaže joj oko bebe, koliko znam - istakao je Stevan Anđelković.