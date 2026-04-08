Sandra Rešić, pevačica i rijaliti učesnica, već godinama gradi imidž direktne žene. Javnost je navikla na to da ona bez dlake na jeziku priča o estradi.

Sandra otvoreno priča o usponima i padova, kao i o tome da svaki uspeh ima pozadinu koju čine neprijatnosti, mali nastupi... Iskrena je, za razliku od mnogih poznatih koji se trude da sakriju tu "drugu stranu medalje".

Pevačica priznaje da se često susretala sa pevačima koji ne žele da pričaju o uslovima koji nisu bili raskošni. Zbog zoga, Sandra naglašava da je uvek bila spremna da radi i da zaradi od pevanja, bez obzira gde peva u tom trenutku.

Otvoreno govori o romskim proslavama, igrankama i veseljima koja često traju dugo i traže veliku energiju i snalažljivost, ali izvođačima mogu doneti i ozbiljnu zaradu ako su spremni da pruže maksimum. Kako ističe, nema problem da prizna da je tokom jedne noći uspevala da zaradi toliko da pokrije i veće izdatke, pa čak i kupovinu novog automobila.

Za razliku od brojnih javnih ličnosti, ona nikada nije pokušavala da prikrije svoje početke niti iskustva koja bi mnogi radije zaboravili. Naprotiv, o njima govori otvoreno, ističući ih kao važan deo svog muzičkog puta, identiteta i svega što ju je dovelo do prepoznatljivosti i poštovanja koje danas ima.

Upravo zato najviše pažnje privlači priča u kojoj opisuje nastupe na igrankama, često u zahtevnim i iscrpljujućim uslovima. Njene reči preneli su gotovo svi mediji, a ona ih je bez zadrške ponavljala u više navrata:

Pevala usred blata

- Mene nije sramota da kažem da sam pevala na igrankama usred blata, a oko mene 2000 ljudi igra kolo. To dašavanje traje skoro ceo dan. Prvi put kad sam došla da pevam na toj igranci, a one se najčešće održavaju u centralnoj Srbiji i došla sam sređana, našminkana u štiklama. Ubrzo sam otišla da se prezujem u patike, jer tu ljudi satima igraju samo kolo i pesme i muzika treba da se prilagođavaju baš tom kolu.

U toj njenoj anegdoti jasno se vidi koliko je spremna da se prilagodi publici, ali i da otvoreno kaže da estrada ne izgleda uvek onako glamurozno kako se često predstavlja. Umesto reflektora i luksuznih bina, realnost su neretko zemlja, prašina, kiša, improvizovane pozornice i publika koja je tu da uživa od jutra do mraka. Sandra često ističe da je upravo takva energija bila ključ njenog opstanka, ljudi koji iskreno vole muziku i cene dobar glas više od same scenografije.

Ipak, među brojnim situacijama koje pamti, izdvaja se i ona najneobičnija, koju publika posebno voli da prepričava. Reč je o nastupu koji je, kako sama kaže, bio toliko nesvakidašnji da je na kraju pevala ispod stola. Nastupala je na slavlju za dvojicu imućnih domaćina i njihove goste, a u pokušaju da isprati atmosferu koju su tražili, našla se u vrlo neobičnoj situaciji za stolom. Zbog rasporeda gostiju i celokupne dinamike, završila je u pomalo nezgodnoj, ali danas već legendarnoj poziciji. Dok su šale, pogodbe i veselje trajali, ona je nastavila da peva u mikrofon ispod stola, ne prekidajući nastup ni u jednom trenutku.

Pevač mora biti spreman na sve

Iako ova situacija zvuči gotovo kao scena iz filma, ona je često navodi kao dokaz da pevač, naročito na početku karijere, mora biti spreman na različite okolnosti, improvizaciju i brzo prilagođavanje. Njena posvećenost poslu, želja da nastup iznese do kraja i fokus da održi atmosferu, bez obzira na uslove, još jednom potvrđuju koliko ozbiljno pristupa muzici i publici.

Sandra Rešić je više puta naglašavala da njen put na estradi nije bio ni jednostavan ni predvidiv. Iako danas ima stabilnu karijeru i prepoznatljiv glas, iza nje stoji niz neobičnih nastupa, neplaniranih situacija i događaja koji se ne uklapaju u klasične estradne priče. Upravo jedna od takvih, možda i najneobičnija, jeste anegdota koju je bez ustručavanja podelila, opisujući nastup koji se pretvorio u gotovo nestvarnu scenu.

Noćni poziv

Sve je počelo sasvim mirno, jedne večeri kada je već planirala da se odmori. Dan je bio priveden kraju, atmosfera u domu opuštena, a ona već u pidžami u trenutku kada se više ne očekuju ni pozivi ni nove obaveze. Ipak, pevački posao, naročito van klasičnih nastupa, retko prati ustaljeno radno vreme. Pozivi često stižu onda kada im se najmanje nadaju, što je ona odlično znala.

Upravo tada zazvonio je telefon, a na ekranu se pojavilo ime njenog kolege. Bez mnogo uvoda, saopštio joj je ono što je u njihovom poslu gotovo svakodnevica, poziv da kasno uveče nastupe na jednoj privatnoj proslavi i otpevaju nekoliko pesama.

Kako je kasnije opisala, njene reči najbolje dočaravaju atmosferu tog trenutka:

- Ta situacija se desila pre nekoliko godina, kada su mog kolegu i mene pozvala dva biznismena na svoju privatnu žurku u Beogradu. Bilo je oko 21, 22 sata uveče, ja sam već bila u pidžami kad me pozvao kolega i rekao da smo pozvani da pevamo na žurci zatvorenog tipa, mala žurka u zatvorenom - ispričala je Sandra.

S obzirom na to da je već znala kakva slavlja ova dvojica organizuju, nije bilo potrebe za dogovorom oko honorara. Bilo joj je jasno da će bakšiš biti više nego dobar i da su domaćini pouzdani kada je plaćanje u pitanju, pa je bez razmišljanja odlučila da se spremi i krene.

Pevala ispod stola

Kada je stigla, zatekla je prilično neobičnu scenu, daleko od tipičnih proslava. Nije bilo velike gužve ni pompe — atmosfera je bila intimna, sa svega nekoliko gostiju, okupljenih u uskom krugu i sa idejom provoda po sopstvenim pravilima. Kasnije je kroz osmeh opisivala ko je sve bio prisutan, ističući pomalo komičnu, ali i blago neprijatnu kombinaciju ljudi.

Kako je dalje ispričala, nastavak priče glasi:

- Kad smo došli tamo bilo je nekoliko ljudi, par biznismena i još dva, tri momka, kao i pet, šest devojaka nepoznatih vrlo sumnjivog morala - ispričala je pevačica.

Isprva joj je sve izgledalo uobičajeno, kao i svaka druga proslava. Međutim, atmosfera se totalno promenila. Domaćnini su Sandri tražili specifičan zahtev.

- U nekom momentu su meni i kolegi prišli i zamolili nas da čučnemo ispod stola da pevamo, a oni će to lepo platiti. Prvo mi je palo napamet da hoće da razmene neke pare, da naprave neki biznis, ili eventualno da su neke nedozvoljene supstance u pitanju - rekla je pevačica, pa nastavila:

- Nakon nekih 10-ak, 15 minuta, neko je prišao i rekao - ma sad slobodno ustanite, nagledali ste se vi svačega - objašnjava.

Tek u tom trenutku Sandri je postalo jasno šta se zapravo dešava oko nje, odnosno iznad nje. Domaćini, potpuno opušteni u atmosferi koju su sami kreirali, bili su zaokupljeni dešavanjima sa dve devojke, ne pokušavajući da bilo šta prikriju ili učine suptilnijim. Sve je ličilo na neku vrstu neorganizovanog haosa, dok je muzika trebalo da ide dalje, a od izvođača se očekivalo da ostanu profesionalni uprkos krajnje neobičnoj situaciji.

Kako je pevačica sama objasnila, završetak je bio prilično neobičan:

- Ta dva biznismena su imali odnose sa dve devojke sumnjivog morala, a onda se okrenuo pa mi iz zadnjeg džepa dao pare da nastavim da pevam, a on nastavio svoju akciju sa damom - objasnila je ona.

Ovako je Sandra govorila ranije za Kurir televiziju: