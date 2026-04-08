Maja Marinković nedavno je uplovila u ljubavnu romansu sa Asminom Durdžićem, bivšim verenikom njene nekadašnje prijateljice Stanije Dobrojević.

Njihov odnos ubrzo je prerastao u strastvenu romansu, tokom koje je došlo i do intimnih odnosa. Ipak, situacija je sada dobila neočekivan tok, Maja je na kapiji zatražila pilulu za dan posle, zabrinuta zbog mogućnosti neželjene trudnoće nakon rizičnog odnosa sa Durdžićem.

Ova tema izazvala je veliku pažnju među učesnicima, pa se tokom dana u kući intenzivno govorilo o njenom zahtevu, ali i o svađi koja je između njih izbila u ranim jutarnjim satima. Kako su ukućani pričali, do konflikta je došlo jer je Asmin, navodno, uprkos njenoj volji, pokušao da utiče na to da Maja ostane u drugom stanju.

Taki o vezi Maje i Asmina

- Čovek je najsrećniji kada vidi osmeh na licu svog deteta. Znam i prošlih sezona kad vidim Maju uplakanu, raščupanu, da prolazi kroz vrata... A kad vidiš dete da je srećno pored nekoga i da cveta onda je to drugo. Kad Maju boli glava, boli glava i mene. Ako je ona vesela, veseo sam i ja. Tako svaki roditelj treba da se ponaša - rekao je Taki koji je, iako se ne meša u izbore ćerke, vidno zadovoljan njenim izborom - rekao je Marinković za Kurir.

Nemački mediji tvrde da je Asmin varalica

Podsetimo, Sita je svojevremeno na društvenim mrežama podelila skrinšot za koji tvrdi da se nalazio u austrijskim medijima, a sada je počeo da se deli po mrežama. Kako se tamo navodi, Asminove firme su u blokadi od 2022. godine. Kao dokaz je priložila i printskrin sa zvaničnog sajta privrednih dužnika, gde je objavljeno da Asminova firma drugoj firmi duguje 43.303 evra.

"Ovo je oficijalna državna stranica, na nemačkom to znači varalica i to sa sve njegovom slikom, ljudi moji", napisala je Sita nedavno uz sliku gde piše da je on prevarant.

Ona je tad podelila i poruku žene koja joj se javila na Instagramu, akoja tvrdi da je pravila kuću i za posao angažovala Asmina i njegovog brata koji su je prevarili za 80.000 evra, te da je o tome izveštavala čak i jedna austrijska televizija.