Danijela Karić proslavila je punoletstvo svog sina, organizujući tim povodom glamurozno gala slavlje na kojem su se okupile brojne poznate ličnosti.

Poznata po raskošnim proslavama koje priređuje iz godine u godinu, Danijela je i ovog puta nadmašila očekivanja svojih zvanica. Na jednom prestižnom beogradskom lokalu okupila je porodicu, najbliže prijatelje i kolege, priredivši veče za pamćenje. Bajkovita dekoracija i vrhunska atmosfera doprineli su utisku luksuza i elegancije.

Danijela je svima privukla pažnju svojom elegantnom dugačkom crvenom haljinom koja je odisala svečano i sofisticirano. Ostali članovi porodice i gosti su takođe bili na visini zadatka po pitanju elegancije i stila. Nisu skidali osmeh sa lica.

Poznati koji su došli

Slavljenik se obratio gostima

Nakon što se slavljenik obratio gostima, Dragomir Karić je pozvao sve prisutne bliske ljude da se pridruže i dođu do njih. Tada je započeo topao i emotivan govor:

- Tih 18 godina je prošlo kao tren. Sećam se kada sam došao iz Moskve u London, bilo je neverovatno kada me je Danijela dočekala sa velikim stomakom. Posle četiri dana je Danijela donela na svet ovog momka. Filip je bio prva radost članovima porodice. Bog je dao da imamo ovakvog momka.

Veliko slavlje Karića

Podsećamo, prošle godine u maju su Danijela i Ivan napravili veliko slavlje povodom proslave prvog rođendana njihove ćerke.

Učast njihove mezimice Danijela i Ivan upriličili su proslavu sa čarobnom dekoracijom, a očekuju veliki broj zvanica, među kojima su i njihovi prijatelji sa javne scene.

Među prvima je stigao Ljuba Jovanović sa izabranicom i ćerkicom.

Danica Karić, ćerka Bogoljuba i Milanke Karić, pojavila se i sve zasenila stajlingom.

Ona je poput prave princeze, u dugačkoj roze haljini sa šljokicama, ušetala u svečanu salu i nasmejana dočekivala goste.

Reper Marko Đurovski takođe se došao sa svojom naslednikom.

