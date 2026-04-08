Slušaj vest

Da je miljenik svih generacija publike, legenda narodne muzike Milanče Radosavljević dokazao je ponovo posle šest decenija karijere.

Legendarni pevač danas je u Beogradu održao konferenciju za medije gde je najavio koncert 3. jula na Tašmajdanu i objavio je početak prodaje karata.

Veliko interesovanje za Milančetov koncert

Da je čitav region očekivao Milančetov koncert svedoči i prodaja karata.Za manje od sat vremena Milanče je prodao 500 karata, a da ogromno interesovanje vlada za njegov koncert govori i to da je za šest sati prodaje popunjeno je 20 posto kapaciteta stadiona Tašmajdan.

Aca Sofronijević i Milanče Radosavljević:

1/9 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Ilija Ilić

Ovakva pompa koja je nastala na mrežama svedoči samo jedno, a to je snaga koju legenda narodne muzike nosi.

Ono što najviše šokira je čunjenica da je vest o njegovom koncertu izazvala pravu pometnju na internetu, a da sam pevač nema ni jedan profil na društvenim mrežama.

Milanče Radosavljević dobio podršku najvećih zvezda

Za ovo su se postarale njegove mlađe kolege, najveća imena sa domaće javne scene koji su danas u toku dana nakon početka prodaje karata sa radošću dočekale ovu vest.

Dragana Mirković, Viki Miljković, Alekandra Prijović, Tanja Savić, Slađa Alegro, Nermin Handžić, Emir Habibović, Marijana Katić, harmonikaš Dragan Kovačević Struja, voditeljka Dragana Katić samo su neka od velikih imena sa estrade koja su pdržale Milančeta, koji će u 82. godini održati prvi solistički koncert.

1/5 Vidi galeriju Vest da će legendarni pevač narodne muzike Milanče Radosavljević održati svoj prvi solistički koncert u Beogradu, i to na Tašmajdanu, odjeknula je među publikom snažnije nego što je iko mogao da pretpostavi. Foto: Printksrin

To dokazuje snagu koju nosi šest decenija, ljubav, poštovanje koje ima od publike kolega, ali i koje daje publici, kao i to da su njegovi vanvremenski hitovi večni. Takođe, ako se za nekoga može reći da je čovek iz naroda, može se reći za Milančeta, jer on živi život kao sav normalan svet, a ne kao zvezda.

Milanče imao samo jednu želju

Grand produkcija i produkcijska kuća AStudioton takođe su putem mreža podržale kralja dvojki.

Podsetimo, u prvih pet dana prodaje, karte će se prodavati po promotivnim cenama upravo po Milančetovoj želji.

Karte možete kupiti na linku:

Ili na prodajnim mestima Efinity: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.

• Putem Interneta na sajtu www.efinity.rs

• Preko Efinity aplikacije

• Direktnom prodajom fizičkim i pravnim licima.