Trenutno najpopularniji treper, Dragomir Despić Desingerica mesečno zgrće ozbiljne pare na estradi, ali još uvek živi u stanu i to na periferiji Beograda.

Iako se često hvali svojim luksuznim automobilima, Desingerica živi znatno skromnije.

Desingerica je za svoju oazu mira, tačnije stan u kojem živi, odlučio da kupi u naselju koje se nalazi na periferiji Beograda.

U delu naselja koje je tek u izgradnji, u zgradi koja ima svega četiri sprata, Desingerica je započeo svoj porodični život.

U ovom delu Beograda, cene kdvarata se kreću od 800 do 1.500 evra, što znači da je treper i štedljiv.

Inače, ispred zgrade, na privatnom parkingu je parkiran i njegov ljubimac čija cena je možda veća i od stana, jer se cene "ferarija", ovakvog modela kreću između 100.000 i 150.000 evra.

Došao u zlatnoj limuzini

Reper Dragomir Despić Desingerica stigao je u Šimanovce na snimanje nove epizode "Pinkovih zvezda" u zlatnoj limuzini, čime je privukao veliku pažnju.

Ipak, kako kaže, nije želeo da se hvalisa i slika u njoj, već je iznajmio zbog ličnih potreba.

- Limuzina mi olakšava život. Sam sam bio u njoj, spavao sam, imali smo neko snimanje pre ovoga pa sam je zato iznajmio - otkrio je reper.

