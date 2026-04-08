Milosava Pravilović pre samo nekoliko nedelja napustila je rijaliti program "Elita 9" i vratila se u svoju kuću u mestu Čantavir, koje se nalazi nadomak Subotice.

Ona se po izlasku posvetila obavezama oko svoje kuće i renoviranje u koje ulaže novac koji je zaradila u rijalitiju.

Njenu oazu mira krase brojni antikviteti, jer skupljanje istog joj čini zadovoljstvo.

- Radovi su u toku, po ceo dan sam sa majstorima i nakon rijalitija sve sređujem i punom parom radim, ipak sam dosta zaostala sa poslom. Sve što volim, ja sama radim oko kuće. Zet ne dolazi da pomogne, jer nemaju mnogo vremena i oni su kupili kuću pa ne znaju ni gde su - rekla je Milosava, a onda se osvrnula i na vrednost raznih stvari koje poseduje u kući, a skupljanje istih predstavlja njen hobi.

Milosava Pravilović

- Ovo je samo trideset posto antikviteta, sve ostalo je u kutijama, a renoviram jedan poseban objekat za to. Ovde imam prostora i dosta mesta za sve antikvitete. Već trideset godina se bavim time i skupljam, iako ne volim da pričam o tome, a često idem i na sajmove. Više kupujem, a ponekad nešto prodam. Ne bih o vrednostima, a sigurno je oko 100.000 evra. Obožavam životinje tako da mi je to najdraže, a imaju razni ćupovi, svećnjaci od mesinga i bronze, imaju posebne lampe. Volim najviše stvari iz Turske, lepe slike i satove, a imam oko tridesetak satova, a brojne slike nisam uspela da istaknem, jer nemam gde, imam ovaj ručni rad gde je violina od kože. Ima nešto i da košta 700 evra, a ima i od 20 evra, stvarno su cene različite. Ćerke nisu bile zainteresovane i govorile su mi “šta će ti to“, a sada postaju i one zainteresovane.

O odnosu sa ćerkom

Bivša rijaliti učesnica sa osmehom ističe da je sada u odličnim odnosima sa ćerkom Aleksandrom i njenim izabranikom Milovanom, iako su njihove svađe obeležile prethodnu sezonu "Elite".

Aleksandra Nikolić

- Ne možemo biti neprijatelji i treba da gledamo da je to rijaliti. To što se desilo, treba da ostane u prošlosti. Treba da se poštujemo i kao porodice i evo vidimo svi da je vreme uradilo svoje. Normalno je i da me pozovu uskoro na svadbu, bila sam kod njih i baš je sve dobro. U kući kod njih su bili i Milovanova ćerka i Aleksandrina ćerka i svi zajedno žive i to je lepo videti i dobro se slažu - otkrila je Milosava.

Elita
Asmin i Milosava u vrelom plesu
Milosava Pravilović
Milosava Pravilović.jpg

