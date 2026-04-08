Vlasnik Pinka, Željko Mitrović, kupio je novu televiziju u Bosni i Hercegovini. On je, takođe, potvrdio kupovinu sarajevske TV Alfa i ona je time postala deo njegove medijske grupacije.

Pre ovog koraka, TV Alfa su povezivali sa Fahrudinom Radončićem i Avaz grupacijom. Međutim, BH Telecom je pre više od nedelju dana isključio Pink iz ponude Moja TV.

"Kad nam odseku glavu, izrastu nam tri"

Kada se javno oglasio, Željko Mitrović je objasnio šta se krije iza sukoba sa BH Telecomom. Uz to, vlasnik ružičaste televizije je najavio kupovinu još jedne televizije i otkrio kako će izgledati u budućnosti program nove TV Alfe.

Potez BH Telecoma, Mitrović vidi kao onemogućavanje gledaocima da prate najpopularnije kanale, a evo kako je to objasnio:

- Mi smo kao hidra, kad nam odseku glavu, izrastu nam tri! To je naša strategija. Na svaki pokušaj blokade odgovorićemo trostruko većim prisustvom - poručio je Željko.

Takođe, Mitrović je potvrdio da je kupovina TV Alfe samo prvi korak, pa će u narednih nekoliko dana portfolio kompanije biti bogatiji za još jednu televizijsku stanicu, a na taj način će Pinkova ponuda u BiH biti jača nego ikada pre.

BH Telekoma gubi 230.000 domaćinstava

Vlasnik Televizije Pink objavio je nedavno da će zvanično, nakon 13 godina, biti prekinuta saradnja sa BH Telekomom.

- U Bosni i Hercegovini ima oko milion i sto hiljada domaćinstava, Pink će ovom odlukom BH Telekoma izgubiti u BiH oko 230.000 domaćinstava što je otprilike četvrtina tržišta Bosne i Hercegovine, ali šta ovo znači za BH Telekom to će se tek videti! Ja sam uradio sve da ih upozorim i pojasnim da samo 10.000 korisnika svojim pretplatama plaćaju celekopnu obavezu prema Pinku, da li će pad korisnika u prvih 6 meseci biti veći od 10.000 korisnika ostaje da se vidi, ali ako se to slučajno desi, ovo će biti poslovna odluka jednog Telekom operatora koja će se proučavati u udžbenicima! Prosečni udeo naših kanala u BH Telekomu je bila poslednjih 13 godina između 10% i 18% udela u ukupnoj gledanosti svih TV kanala - rekao je Željko ranije.

- Ako bi ove brojeve primenili na proporcionalni odlazak korisnika ka drugim operatorima došli bi do značajno većih gubitaka od 10.000 korisnika! Zašto neko sopstvenim potezima nanosi sam sebi štetu, takođe ostaje da se vidi! Ja sam ovog trenutka siguran da ova poslovna odluka BH Telekoma će napraviti mnogo, ali mnogo veći gubitak od 10.000 korisnika, već u prvih 6 meseci, ali živi bili pa videli! U svakom slučaju, želim da se zahvalim BH Telekomu na 13 godina uspešne saradnje, a Pink će ostati veran svojoj publici u BiH, i pokušati da ponudi alternativna rešenja gledaocima BH Telekoma, servisa “Moja TV” u Bosni i Hercegovini, koji od večeras više neće biti u prilici da gledaju Pinkove kanale! Do nekih boljih vremena srdačno Vas pozdravlja Željko Mitrović vlasnik Pink Media Grupe - završio je Željko Mitrović.

