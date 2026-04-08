Pevačica Maja Odžaklijevska, poznata po svom moćnom glasu i muzikalnosti, uvek je vodila prilično uzbudljiv ljubavni život. Maja je javnosti godinama bila interesantna, između ostalog, zbog svojih brojnih brakova. Čak do skoro javnosti nije bila poznatanjena romansa sa slavnim rokerom. Međutim, Majin život je danas potpuno posvećen porodici.

Muškarcima pakovala stvari u kese za đubre

Maja je svojevremeno bez ustručavanja govorila o tome da iza sebe ima čak 12 takozvanih brakova. O raskidima je uvek imala jasan i direktan stav, nije trpela ono što joj ne odgovara. Kako je objašnjavala, čim bi počelo nezadovoljstvo, rasprave ili ponašanje koje joj smeta, brzo bi presecla. Partnerove stvari bi spakovala u kese za đubre, ostavila ih ispred vrata i kratko stavila tačku rečenicom: „Ćao, doviđenja, idemo dalje“.

U takvim situacijama, vodila se savetom svoje majke, koji je često citirala: „Jedan se otegao, drugi se protegao“.

Ljubav sa Borom Đorđevićem

Javnost je dugo bila uskraćena za detalje njene veze sa Borom Đorđevićem, o kojoj je tek kasnije odlučila otvoreno da govori. Njihova romansa datira iz perioda kada je pevačica nastupala na Beogradsko proleće.

Maja ga je opisivala kao izuzetno prijatnog, smirenog i talentovanog čoveka, naglašavajući da je bio „dobar kao dobar dan“, dok je Suzana Mančić u jednoj emisiji dodala da je u tom periodu bio „lep kao lutka“.

Posebnu zanimljivost predstavlja i Majina tvrdnja da joj je upravo on posvetio stih „Kost u grlu, koliko košta kad unutra plačem…“ iz legendarne pesme Dva dinara, druže.

Posvetila se unuku

Iako iza sebe ima bogatu karijeru, Maja se nedavno povukla sa scene kako bi se u potpunosti posvetila svom unuku Luki, kod kojeg je dijagnostikovan autizam. Prve znakove da nešto nije u redu primetila je kada je dečaku bilo tek dve godine.

U početku je njenoj ćerki bilo teško da prihvati situaciju i smatrala je da Maja „pretjeruje“, ali pevačica je bila uporna i insistirala da posete Institut za decu ometenu u razvoju. Njena filozofija bila je jasna: sve moguće probleme treba uočiti i raditi na njihovom rešavanju dok je dete još malo, jer tada intervencije daju najbolje rezultate.

