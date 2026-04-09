Kan Džinović, sin Harisa Džinovića, odlučio je da ne bude samo sin pevača kao mnogi njegovi vršnjaci koji su deca poznatih roditelja, pa je pokrenuo unosan biznis.

Kako kaže, izvor blizak porodici Džinović, Kan je odlučio da samostalno započne karijeru tako što je otvorio sopstvenu firmu za organizaciju i produkciju koncerata, koja je registrovana na Senjaku.

- Kan je ovome pristupio maksimalno ozbiljno. Nije želeo da bude samo "sin poznatog pevača", već da sam izgradi ime u ovom poslu. Firma mu odlično ide, već ima brojne projekte i ljudi iz branše su ga jako dobro prihvatili - kaže izvor za Informer i dodaje:

Haris je presrećan zbog njega. Ponosan je na Kana jer vidi koliko truda ulaže i koliko je posvećen. Često su zajedno, razmenjuju ideje i već su počeli i poslovno da sarađuju, što im dodatno učvršćuje odnos.

Haris i Kan žive zajedno u vili na Senjaku, gde su ostali nakon što su se Melina i Đina odselile, a kako tvrdi izvor, upravo im zajednički život i svakodnevni kontakt pomažu da uspešno usklade privatno i poslovno.

- Njih dvojica funkcionišu kao pravi tim. Haris mu daje vetar u leđa, ali Kan sve više samostalno vodi posao i pokazuje da ima ozbiljan potencijal - zaključuje izvor.

Haris o odnosu sa sinom

Haris Džinović je jednom govorio o svojoj deci, pa je u otkrio kakav odnos ima sa sinom

Traži li vam sin Kan neke savete?

- Pita me za savete i sluša naravno. Neverovatno je poslušan. Ima on neki svoj pravac koji ja podržavam, tako da, zaista što se njega tiče nemam reči.

Nedavno ste rekli da ste sinu govorili da devojkama prilazi u sred bela dana. Na šta ste tačno mislili.

- Ne, nego sam mu rekao da ako hoće da ima neku ribu, da je izmuva, to mora da radi tokom dana, da bi je pripremio za noć. Noću se ne love ribe, teško.

