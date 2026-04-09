Sanja Marinković, izgubila je i oca i majku, a jednom prilikom govorila je da su ti trenuci bili toliko teški i bolni, da ni ne želi da se seća dana kada su preminuli.

- Ja sam to potisnula, te statistike uopšte ne znam, čak i datume njihove smrti ne znam. To je tačno nešto što čovek nesvesno potisne. Ja znam kad su im rođendani, ali ovaj drugi strašniji datum ne znam i ne želim da znam. Podseti me naravno brat. Sve se to desilo preko noći. Govorili su mi da je moja mama dobila kancer pre tate, to su lekari rekli. Oni su bili veliki borci.

Ista bolest u isto vreme

Sanja je podelila uspomene, osećanja i trenutke koji su zauvek promenili njen pogled na život, porodicu i sopstvenu ranjivost.

Ona je otkrila detalje borbe svojih roditelja.

- Mama i tata su se u isto vreme razboleli, samo su drugačije tu bolest nosili. Mama čak i pre tate. Kancer je bio na plućima i jednom i drugom. Drugačije su tu bolest nosili. Tek kad ti ta bolest zahvati sve organe, počne život da ti bude nemoguć, vidiš da ne možeš da se izlečiš, pa kreneš da se testiraš… Mami smo pronašli tako što je uganula nogu na Keju, pa je počela da je boli kičma. Nešto slično kao kod Saše Popovića. Oni su prošli iste lekare, iste bolnice, čak i ovu u Francuskoj, s tim što je Saša otišao u Francusku, a moja mama nije mogla, jer u trenutku kad smo sve organizovali njoj su se pluća napunila vodom i mi smo taj avion otkazali – s knedlom u grlu ispričala je Sanja.

Voditeljka je istakla da su joj prijatelji mnogo pomagali u najtežim trenucima, i da je sa njima uspela da smanji bol kroz koju je prolazila.

– Imam dobre prijatelje koji žive u Dubaiu i sećam se da su doputovali iz Dubaia kad se mama razbolela i rekli mi: „Spremi se, idemo na vino“. Rekla sam da ne mogu stvarno zbog mame, a oni su bili u fazonu „dok ti je mama na terapiji ti si planirala da budeš kod kuće, da žališ sebe, mamu, druge okolinu… Da se spremiš za pet minuta dolazimo po tebe“. I ja navučem farmerke, majicu. Hvala im na tome! Oni znaju ko su. Isto tako i dva prijatelja su mi pomogla, bio je koncert Adel u Minhenu, tad još nismo znali koliko je mama loše, ja kažem ma ne dolazi u obzir, kakva Adel. Ali, sećam se da su drugovi došli i rekli „Mi smo karte kupili, uzeli smo ti i avionske karte. Polećeš sutra u deset, vraćaš se prekosutra u jedan“ – prisetila se Sanja u emisiji „Iz profila“.

Imala lepo detinjstvo

Sanja Marinković otkrila je detalje iz svog detinjstva, te je stavila tačku na spekulacije da je nosila jedne cipele.

Naime, ona tvrdi da je odrasla u srećnom okruženju, kao i da tada nije bila u siromaštvu.

- Moja priča nema nikakve veze sa nekim velikim borbama, žrtvovanjima, nemaštinama… Tako da kad me neko pozove u ovakav koncept emisija uvek pomislim; „Bože, da li će moja priča biti dovoljno vredna i uvažavana kad ja zaista nemam na šta da se žalim ni u svom detinjstvu, a ni kasnije u srednjoj školi. Nisam se mučila, nismo od dva krompira pravili ručak, nisam imala jedne cipele – ispričala je Sanja u emisiji "Iz profila", pa je potom nastavila:

- Možda je s druge strane to dobar primer kada u životu imaš sve i možeš onda si ipak dovoljno skroman i imaš meru u svemu. Ako si lepo živeo ne znači da si bahat i arogantan. Dobar život te nauči dobroj meri.