Nakon dužeg perioda spekulacija i priča o zahlađenim odnosima, pevačice Jana Todorović i Stoja konačno su zakopale ratne sekire i ponovo pokazale da među njima ipak ima mesta za iskreno prijateljstvo.

Stoja je sinoć imala nastup u Beogradu, a Jana je došla na nastup svoje koleginice, čime je svima jasno stavila do znanja da su nesuglasice prošlost. Njen dolazak izazvao je veliko oduševljenje među publikom, ali i emotivnu reakciju same Stoje, koja nije krila koliko joj ovaj gest znači.

– Puno mi je srce što će biti tu – iskreno je poručila Stoja pred početak nastupa, nagoveštavajući da publiku očekuje posebno veče.

Na pitanje koju će pesmu specijalno otpevati koleginici, pevačica je odlučila da Jani posveti i jednu od njenih najpoznatijih pesama, „Šta će ti pevačica“, što je dodatno podgrejalo atmosferu i izazvalo ovacije prisutnih.

Stoja o sukobu sa Janom

Stoja se dotakla i koleginice Jane Todorović i njihovog dugogodišnjeg medijskog rata, ali i da li ju je nekada pozvala da reše sukob.

- Pitate da li mi se javila Jana? Ja njoj da se javim? Nemam njen telefon. Meni telefon služi za decu, za recepte na Jutjubu - rekla je Stoja za okupljene medije tada, a onda kada su se zajedno pojavile na jednom slavlju, ali bez pozdrava i konverzacije, Stoja je i tada prokomentarisala svoju koleginicu.

- Nemojte da mi dirate Janu jer ja nju izuzetno poštujem, to je moja koleginica i to nema veze sa Janom. Ja sam pre pet godina pala, polomila koleno, imala operacije... Ja sam inače poznata po tome, padam, ali me vi nikada niste videli. Sad ispalo žena kriva, ja se saplela, pala, ali dobro sam ja nos sačuvala, mogla sam da se razbijem skroz, nije smešno. I stalno se satirem, stalno padam, imam problem. A Janu gotivim, kojoj bih dala i levu i desnu ruku, bubreg, sve što joj treba. Ja sam sa svima okej. Trudim se da gledam svoja posla, nisam neka koja voli da kafenše, privatni život ničiji me ne interesuje, moje kolege poštujem jer ja znam kako je nama i na putevima i koliko nismo sa našim porodicama... I ko me voli i ko me ne voli, time se ne bavim, nije važno, ali ja Janu i dalje cenim - istakla je folkerka.

Jana o prekidu prijateljstva sa Stojom

Jana se jednom prilikom osvrnula se i na svoj medijski rat sa Stojom, pa poručila da se one zapravo gotive i da tu nema mesta za takve glasine.

- Ne bih ja o tome, Stoji želim sve najbolje, ona je divna žena i divna majka, nema potrebe o tome, ja joj šaljem pozdrav - dodaje Jana. To je rekla tada, a onda je u jednom trenutku prozvala koleginicu

- Sa kim ne razgovaram? Moram li iskreno? Ne moram... Ne želim na tu temu... Svi novinari znaju, rekla sam da ne želim da

pominjem, ali ne razgovaram sa Stojom i mnogo mi je žao zbog toga - istakla je Jana, pa dodala:

- Nadam se da kod nje nije sujeta u pitanju. Kod mene nije, znam ko sam, koliko vredim. Dok mi se nije desila tragedija, oprostila

bih, sela i popričala, ali posle tragedije, ljudi koji mi nisu izjavili saučešće ne postoje za mene. Ljudi bliski meni da pošalju jednu

poruku... Mi smo bile bliske.

Inače, ona je i ranije govorila o sukobu sa Stojom, a tada je priznala da joj bi se izvinila.

- Nas dve smo i nastupale zajedno, dosta smo se viđale i ona je samo prestala da se javlja. Ja ne znam šta se tu desilo, ako je nešto do mene, nemam problem da se izvinim, ali stvarno ne znam zašto je prestala da se javlja - rekla je Jana i dodala da bi i želela da nastavi i dalje da sarađuje sa Stojom.

Šta je zapravo bio pravi razlog njihovog sukoba i zašto su odjednom prestale da govore, ni iz svih ovih izjava nismo uspeli da shvatimo, ali se nadamo da će Jana i Stoja jednog dana stati zajedno pred kamerama i otkriti sve o njihovom odnosu.