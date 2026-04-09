Pre samo tri dana, pisali smo o tome da stanovnici Sarajeva traže da se Zdravku Čoliću uruči nagrada, jer je doprineo da se napuni budžet glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Zdravko Čolić je od 27. marta pa do 6. aprila održao pet spektakularnih koncerata u Sarajevu u Zetri, a kako nam je jedan stanovnik otkrio tih dana u Sarajevu je bilo nikad više ljudi.

- Zdravko Čolić treba da dobije Šestoaprilsku nagradu Sarajeva za doprinos turizmu i budžetu zbog ovih pet koncerata u deset dana. U gradu je apsolutno ludilo. Na Baščaršiji, u Titovoj i Vase Miskina sreo sam više ljudi iz Beograda, Zagreba, Podgorice nego kad je Sarajevo filmski festival. Ima i naših ljudi iz Švedske, Austrije, Holandije. Probudio je Sarajevo iz zimskog sna i za to mu hvala. Siguran sam da će se o ovome složiti svaki Sarajlija i da će Čola dobiti nagradu - rekao je naš sagovornik.

Da se i ministar Elmedin Konaković, složio sa mišljenjem stanovnika govori i situacija, da se pre dva dana sastao sa Zdravkom i uručio mu diplomatski pasoš.

- Kao izraz visokog institucionalnog priznanja za njegov izuzetan doprinos kulturi, vrhunska umetnička dostignuća i dugogodišnju promociju Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, s posebnim ponosom Zdravku Čoliću dodeljen je diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine - objavljeno je na zvaničnoj Instagram stranici resornog ministarstva.

Istakli su da je Zdravko Čolić umetnik koji svojim radom već decenijama nadilazi granice, a čije je ime postalo sinonim za vrhunski muzički izraz.

- Želimo da i u godinama koje dolaze nastavi svojim stvaralaštvom obogaćivati naše živote i graditi mostove zajedništva - napisano je u objavi.

Na koncertu se pojavila prva ljubav Zdravka Čolića

Peti koncert u Sarajevu, Zdravko Čolić će sigurno pamtiti. U prvom redu na koncertu bila je pevačeva prva ljubav, Jasna Orneli Beri.

U trenutku dok je Zdravko pevao, za svoju vernu publiku, uočio je svoju prvu ljubav u publici. Legendarni pevač sišao je sa bine među publiku i, u znak poštovanja, prišao glumici Jasni Orneli Beri, kojoj je nežno poljubio ruku. Kako se ranije pisalo, upravo je to ta devojka kojoj je Čola posvetio jedan od svojih najvećih hitova "Noć mi te duguje"

Ovaj gest posebno je odjeknuo jer je glumica ranije govorila o njihovoj mladalačkoj ljubavi. Iako su emocije postojale, život ih je odveo na različite strane.

Podsetimo, ovaj spekatkl nisu propustili ni pevač Boban Rajović i košarkaš Aleksa Avramović, kao ni pevačice Milica Pavlović i Slađana Mandić.

Bosanski ministar besan jer su novinari iz Bosne objavili pohvalne tekstove o Jeleni Karleuši

Podsetimo, ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković nedavno je oštro reagovao zbog tekstova o srpskoj muzičkoj zvezdi Jeleni Karleuši u sarajevskim medijima "Azra" i "Dnevni avaz".

Njega su razljutili pozitivni napisi jer on smatra da ona takav tretman u tamošnjim medijima nije zaslužila.

Naime, portal "Azra" je objavio intervju sa srpskom zvezdom o ljubavi, ranama, majčinstvu i slobodi pod naslovom "Volim dušu Sarajlija", dok je "Avaz" preneo njenu izjavu: "Opasna sam za bosanske fudbalere" nakon što se fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala na Svetsko prvenstvo. Tom prilikom je Jelena Karleuša uputila i iskrene čestitke.

Ministar se besnim tonom oglasio na svom Fejsbuk profilu.

- Prvo u "Azri" pa u "Avazu" u samo nekoliko dana dve "tople, ljudse priče" o Karleuši. Servira nam Šćepo poruke koje nam šalje pevačica koja negira genocid drsko i vrlo glasno. Ne samo da negira i da nas vređa, nego napada redom sve koji govore o genocidu, protiv Severine je pokrenula hajku upravo zbog Srebrenice. Prošle godine su ljudi u našoj zemlji potpisivali peticiju da se Karleuši zabrani ulaz u BiH, sad nam ovo SNSD glasilo prenosi njene tople poruke, pozdrave i osmehe. Sve to verovatno za neke sitne pare za koje su spremni gaziti naš ponos - napisao je Elmedin Konaković.

Jelena mu odgovorila

Jelena na ove njegove reči nije oćutala, pa mu je na Fejsbuku poslala odgovor u svom stilu.

- Dragi Elmedine, čemu ovoliko nervoze pobogu? Vi ovde demonstrirate najstrašniji govor mržnje koji nas je i doveo do bratoubilačkih ratova, siromaštva, razaranja... Mržnja, podela, ubijanje i ratovanje je za sirotinju koja jedina strada, koja se koristi kao topovsko meso. Takvi kao vi svoju g*zicu izvuku. U 2026. ja Bosni želim autoputeve, veće plate i penzije, fabrike, radna mesta, investicije u tu predivnu zemlju. Vas narod plaća da im gradite mostove, ne da ih rušite mržnjom prema drugima bogatijim i uspešnijim koji vuku čitav region. Manite se peticija protiv pevačica aman zaman, zaradite platu nečim korisnim za narod. A ako imate neki problem sa mnom, recite mi to u lice i pred kamerama kako bih mogla odmah i da vam odgovorim - napisala je Jelena Karleuša pa nastavila:

- Ne "udarajte" ovako kukavički (da ne upotrebim onu reč na P koja je ista i na mom i na vašem jeziku jer je isti). I za razliku od Severine, ja nisam loša glumica sa jahte koja skupo građanima Sarajeva naplaćuje falš krike na trgu i sejanje mržnje protiv moje zemlje. Žene koje naplaćuju takvu lažnu "ljubav" imaju univerzalni naziv, Severini dobro poznat. Građanima Sarajeva, za razliku od Severine, ja nikada ne bih naplatila ni ljubav ni koncert. To bi bio moj poklon jer sam decenijski osvedočeni prijatelj. Dela govore, Elmedine. Ili dijela. To stoji iza mene i vi tu ne možete ama baš ništa - napisala je JK pa se zahvalila medijima koji su objavili njene intervjue.

- Hvala "Azri" i "Avazu" što su ispravili veliku nepravdu koja mi je u BiH medijima naneta. Metu nacrtanu na mom čelu pretvaram u srce i šaljem ga građanima Bosne i Hercegovine i neka gori Toronto - poručila je na kraju Jelena Karleuša.