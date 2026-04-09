Još pre dve godine je javnost zaintrigirala vest da je rijaliti učesnica i pevačica Sandra Rešić raskinula emotivni odnos sa pevačem Miroslavom Ilićem. Podsećamo, za njega se još tada spekulisalo da je u braku.

Pisalo se da su ostali u dobrim odnosima, iako su prekinuli. Navodno su u povremenom kontaktu bez sukoba, a pevačica je ranije to i potvrdila. Međutim, pre nekoliko dana ova priča ponovo je postala aktuelna, kada se kolega Sandre Rešić, Boris Stjepanović godstujući u jednoj emisiji otkrio da je pevačica njegovog kuma, a njenog tadašnjeg verenika ojadila za 45.000 evra

Pevačica se tada oglasila za Kurir, i rekla da ne želi da komentariše priče kolege, a sada se oglasio i čuveni verenik. Ono što joj je poručio, neće joj se svideti

- Dakle, dotična persona mi duguje 45.000 evra i nismo u kontaktu nikakvom. Sve što ima veze sa njom je odavno ugašeno i blokirano ima već četiri godine. Dotičnoj osobi kao i njenoj majici od srca želim sve najgore i samo da napomenem... Bog je veliki i sve vidi. Doviđenja i prijatno- napisao je pevač na Instagramu.

Ilić je dodao i da "zbog malo publiciteta i nekog članka u novinama" neće da daje nikakve intervjue i da "ima ko da priča" iako se on ne oglasi.

Pozvali smo Sandru za komentar, ali nam je ona rekla da za ovu priču ne daje nikakve izjave.

Miroslav: Njenoj majci sam plaćao lekove i infostan

Miroslav Ilić je u jednom momentu rešio da iznese u javnost detalje iz veze s pevačicom, pa je tada otkrio da mu nekadašnja devojka s kojom je bio pet godina u vezi duguje 30.000 evra, koje joj je pozajmio kako bi snimila pesmu, pa su mnogi tada komentarisali da im je jasno zašto je pevačica ćutala o pravim razlozima raskida.

- Bio sam njen dečko tada, imali smo ozbiljnu vezu, rekao sam joj da nam nisu potrebni još kamataši na vratu i predložio sam joj sledeće. Imao sam ušteđevinu za neku svoju pesmu, rekao sam joj da ću joj dati, a ona je meni rekla da će mi vratiti čim izađe iz "Zadruge 4". Niko za to nije znao, čak ni njena majka - rekao je Miroslav i napomenuo da je zapravo reč i o većoj cifri jer je Sandra tada bila u rijalitiju, a on za to vreme brinuo o njenoj bolesnoj majci dok je plaćao lekove i infostan.

Sandra Rešić: Nije imao razumevanja za moj posao

- Istina je da sam raskinula vezu. Nema tu ničeg neobičnog, on jednostavno nije imao razumevanja za moj posao i činjenicu da danima nekad mogu da budem na putu. Kad gazde u inostranstvu hoće da ostanemo još dan da nas lepo ugoste posle tezge, on je pravio problem što ostajem, sa kime sam i slično. Objašnjavala sam dok mi nije dozlogrdilo, tako da je bolje ovako - rekla je Sandra, pa se nadovezala:

- Sa druge strane, ja sam imala razumevanja za njegov posao, gledala sam da uvek izađem u susret za sve, ali mora da postoji nešto što se zove komprimis. Bolje je što se desilo ovako. Nisam ga pokazivala javnosti, jer eto, sad bi se nakon raskida svuda provlačila naša zajednička fotografija. Ovako je bolje, svako na svoju stranu i ćao - bila je iskrena pevačica za domaće medije.