Oni su se nekoliko puta oglašavali i govorili o sukobu i odnosu, a sada je osvanula porodična fotografija porodice Golubović - Spalević, na Kristijanovom Instagram profilu.

Golubović je na društvenim mrežama objavio fotografiju iz stana na kojoj leži dok ga grle Kristina i njegov stariji sin, hvaleći se porodičnom idilom i zajedničkim trenucima.

Još uvek nije poznato kada je nastala ova slika, a Kristina se ovim povodom nije oglašavala zasad.

Uvek sam za pomirenje

Kristijan je nedavno gostujući u emisiji Amidži šou, govorio o odnosu sa Kristinom i rekao da je on spreman za pomirenje.

- Što se mene tiče, uvek sam za pomirenje.Rodila mi je dvoje zlatne dece i smatram da je u nekim situacijama reagovala ishitreno. I ja sam, revoltiran, uzvraćao, ali to ne valja ni meni ni njoj, pre svega zbog dece. Kada se glava ohladi, tada najviše boli, a dok traje rasprava, sve izgleda drugačije - rekao je Golubović.

On je istakao da, uprkos teškim rečima koje su razmenili, smatra da su njihova dela govorila drugačije.

- Između nas su pale teške reči, ali naša dela su bila iskrena. Mislim da je Kristina prva žena u mom životu koja je burno reagovala na uvrede - dodao je.

Golubović se šokirao javnost pričom da je na njega bačena magija, a u emisiji „Amidži šou" otvoreno je govorio o svemu što je pronašao u svom domu.

Golubović se osvrnuo i na način na koji javnost tumači njegove izjave.

- Ja stalno govorim istinu, ali ljudi to često izvrću. Kada kažem istinu, to mnogima zasmeta. I u rijalitiju sam to primećivao – devojke koje su u vezama često su mi davale do znanja da se ne mešam – zaključio je on.

"Imam snimke nasilja"

Kristina je rekla u jednom od nekoliko intervjua koja je dala povodom ove teme, da je trpela psihičko nasilje.

Kristina Spalević

- Mnogo laže, ovoga puta ima posla sa ženom koja je iz javnog sveta. Razočarao me je kao muškarac, ovo muškarci ne rade. Blam me je, nešto ne vidim da se on svađa sa muškarcima. Ovo je sve već viđeno,on me je već vređao, pa plakao u emisiji. Više nikada ne bih živela sa čovekom kojeg sam prijavila. Ja znam koji je ovo šablon, doslovno sam krenula da premotavam filmove i shvatila da se ne sećam mnogo groznih stvari koje sam doživela sa njim. Ponašala sam se kao da te stvari ne postoje u telefonu i kao da se to ne dešava. Ostaviću to za sud, lagala sam javnost. Bilo mi je poražavajuće da kažem da sam prešla preko toga, izbrisala sam to iz mozga. Sada sam inspektoru pokazivala snimke nasilja koje imam. Ništa ne može da opovrgne, mogao bi samo da me ne izaziva i da me ostavi na miru, da ne laže. Inspektor je bio u neverici kada je video - rekla je ona i dodala:

- On je dobio kaznu zato što je mene maltretirao. Uzeo je sestrin telefon i slao mi morbidne stvari i ja sam sve to priložila sudu. Ne plašim se toliko njega, postoje momenti gde se tresem i pogubim, ali znam kakve ljude ima oko sebe i sa kakvim ljudima mi preti. Ceo život sam ratnica i ne ide uz mene da budem mnogo cici mici, idem na sve ili ništa - govorila je za Blic.