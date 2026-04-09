Reper Amar Hodžić (37), poznatiji kao Buba Koreli, izbegao je odlazak u zatvor nakon što je novčano otplatio kaznu na koju je bio osuđen zbog utaje poreza, potvrđeno je iz Vrhovnog suda FBiH.

Hodžić je Vrhovnom sudu FBiH otplatio 24.000 KM (približno 12.270 evra) na ime zatvorske kazne u trajanju od osam meseci na koju je bio osuđen zbog utaje poreza.

- Što je bilo poreskog duga prema državi, to je isplaćeno. Što se tiče kazne zatvora, u skladu sa zakonom iskorišćeno je pravo da se zatvorska kazna pretvori u novčanu i to je iskorišćeno - rekao je za Klix.ba njegov advokat Sead Zijadić.

Utajio skoro 60.000 evra

Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda FBiH (POSKOK) ranije je objavilo da je reper priznao krivicu za utaju poreza te da je iznos od 115.642 KM (oko 59. 120 evra) uplatio na račun Poreske uprave.

- Optuženi se tereti da je u vremenskom periodu od 1.01.2017. do 31.03.2022. godine, kao poreski obveznik svesno i s htenjem, izbegao da plati davanja propisana poreznim zakonodavstvom FBiH i doprinosa socijalnog osiguranja propisanih u Federaciji, ne dajući zahtevane podatake o svojim stečenim oporezivim prihodima - saopšteno je ranije iz Federalnog tužilaštva FBiH.

Naveli su da je, postupajući suprotno odredbama zakona, te izbegavajuću da izvrši uplatu poreza na dohodak i doprinosa za zdravstvo na prilive novčanih sredstava uplaćenih iz inostranstva, optuženi u navedenom vremenskom periodu stekao protivpravnu imovinsku korist i oštetio budžete i vanbudžetske fondove u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 115.642,19 KM.

Njemu je u celosti oduzeta imovinska korist stečena krivičnim delom. Hodžić je i ranije imao problema sa zakonom, prenose Nezavisne.

Osuđen na godinu dana zatvora zbog droge

Buba Koreli osuđen je 2019. godine na godinu dana zatvora zbog krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, a pre četiri godine zbog ovih optužbi već je bio u pritvoru.

- Tačno je, ali ta žalba neće biti iskorišćena zato što je zaključen sporazum o priznanju krivice. To je predmet koji je od 2014/2015. godine, to je star predmet - rekao je Bubin advokat tada, a na pitanje da li će se u izrečenu kaznu uračunati osam meseci pritvora, kazao je:

- Tako je. To se uračunava u izrečenu kaznu i preostaju ta četiri meseca. Prema našem Kivičnom pravu, postoji mogućnost da osobe koje su osuđene do godinu dana isplate kaznu. Ja pretpostavljam da će ta mogućnost biti iskorišćena. Ne znam koliko je tačan iznos. Kod nas je dan 100 maraka, oko 50 evra - rekao je Bubin advokat 2019. godine.

Živi sa dve žene

Sarajevski reper Amar Hodžić, zvani Buba Koreli živi kao sultan - kažu njegovi fanovi. Muzičar ima dve zvanične devojke, a što je još zanimljivije, one znaju jedna za drugu. Buba javno šeta sa obe, ali u različito vreme, pa je i njegovom okruženju to postalo normalno.

„Buba ima vezu koja datira još iz srednje škole, a pre izvesnog vremena započeo je ljubavnu romansu sa još jednom devojkom, a da prethodno nije raskinuo sa prvom. Očigledno je da među njegovim partnerkama postoji ljubomora kao što bi svakoj normalnoj ženi zasmetalo što njen muškarac ima odnose i sa drugom, ali one to njemu ne pokazuju. On redovno izlazi sa njima, ali nikad ne šeta obe istovremeno“, otkrio je izvor za Novu u septembru 2021. godine.

Nedavno je izvor blizak reperu otkrio da obe izabranice žive kao grofice pored njega.

„Šta im fali? Pored njega obe lepo žive. Nose skupu garderobu, nakit, tašne i ništa im ne nedostaje. Koreli brine o njima i ne bi dozvolio da im nešto zafali. Lepo njemu, lepo njima. Ta priča je u početku ljudima bila čudna, ali sada se narod normalno nosi s tim. On je iskren prema njima i ne radi im ništa iza leđa, kao što 90 posto muškaraca ima žene i devojke, a kriju paralelnu vezu s nekim. Buba igra otvorenih karata i ne zavlači svoje devojke“, rekao je nedavno izvor za Novu.

Ove godine domaći mediji su ponovo brujali o ovoj temi kada je reper sa svojim devojkama uslikan na aerodromu. Naime, oni su zajedno išli na letovanje, a na društvenim mrežama su nakon ove fotografije usledili su urnebesni komentari.