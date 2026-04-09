Luna Đogani, gostujući u emisiji "Amidži šou", gde joj je u jednom trenutku bilo postavljeno pitanje, da li je neko odbio gostovanje kod nje u potkastu. Iskreno i bez dlake na jeziku, Luna je odgovorila

Prema njenim rečima, oni se nisu udostojili ni da joj odgovore na poruku.

- Pa, recimo mlađi reperi, poput Vojaža i Nućija, nikada nisu reagovali, nikakva reakcija. Nemam ništa protiv, ne mora svako da dođe u emisiju, niko nije primoran da dođe, ali mi je zasmetalo to ignorisanje. Dovoljno je napisati: "Ne mogu". Ima ljudi koji su me odbili, ali lepo - izjavila je Luna Đogani u "Amig Show".

Pored onih koji su je odbili, Luna se dotakla i onih koji su pristali, pa je otkrila da joj je najneprijatnije gostovanje od svih bilo kada je ugostila svog strica Đoleta Đoganija.

Luna Đogani, pobednica druge sezone rijalitija „Zadruga", gostovala je u emisiji „Amidži šou", gde je odgovarala na pitanja pratilaca sa Instagrama i tom prilikom otkrila niz zanimljivih detalja iz privatnog života.

Sloba je bio ironičan

Na pitanje o izjavi Slobe Radanovića, koji je rekao da bi sa suprugom Jelenom došao u njenu emisiju, Luna je kratko poručila:

– Mislim da je to bilo ironično. Nemam problem da ugostim bilo koga, iako sam ranije bila u sukobu sa mnogima koji su kasnije gostovali kod mene.

Otkrila što nije zvala Vesnu i Đoleta na proslavu 30. rođendana

Jedno od pitanja odnosilo se na njen nedavni 30. rođendan, odnosno na to zbog čega među zvanicama nisu bili Đole i Vesna Đogani, što su i oni ranije potvrdili.

– Zvala sam najbliže ljude sa kojima sam svakodnevno u kontaktu, a mi se zaista retko viđamo. U dobrim smo odnosima, njegov sin Adrijano je bio pozvan i došao je. Sa njim se i češće viđam – objasnila je Luna.