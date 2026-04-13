Povodom najvećeg hrišćanskog praznika - Vaskrsa, Stojanka Mitrović Ćana, ekskluzivno za Kurir, po prvi put je pozirala sa sinom Lukom.

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Razgovor s njima, vodili smo ispred crkve Svetog Marka na Tašmajdanu, u neposrednoj blizini stadiona na kome će pevačica održati svoj veliki solistički koncert 13. juna.

Majka i sin su se pred našim fotoobjektivom i kucali vaskršnjim jajima, a pobedu je odneo Ćanin naslednik.

Na početku razgovora, pevačica nam je otkrila da Vaskrs provodi porodično i da za taj praznik nikada ne radi.

- Ne pevam nikad za Vaskrs. Dok sam bila član benda, morala sam. Tada su drugi dirigovali, a poslednjih 10 i više godina, trudim se da praznik provedemo u porodičnom domu, okruženi familijom, kumovima i prijateljima i da se posećujemo.

Kako izgleda kada Ćana farba jaja?

- Ja jako volim taj šareniš. Ofarbam najviše crvenih jaja, počevši od čuvarkuće. Volim svakojake boje. Kad je Luka bio manji, brali smo cveće, pa smo stavljali jaja u čarape. Kupim sve ove novotarije, pa puno raznih lakova za nokte, cirkone i svašta nešto. Volim da se igram. Sve me to vraća u detinjstvo.

Luka, da li si ti nekad na kvarno poturio mami i tati drveno jaje?

- Nisam. Uvek se trudim da ja budem pobednik.

- Ćana: I uvek mu to pođe za rukom (smeh). Baba mu uvek izabere neko posebno jaje, pa se onda ja ljutim. Ja sam sportista u duši i bez obzira što je on dete, volim da pobeđujem. Ali puštali smo ga.

Da li Vaskrs provodite u Beogradu ili Republici Srpskoj?

- Suprugovi roditelji žive u okolini Doboja, tamo su nam i kumovi, pa smo tamo. Tamo nas ima mnogo, pa volimo da smo dole. Da smo samo nas troje ovde u Beogradu, bilo bi nam dosadno. A baka i deka vole kad smo kod njih i mnogo se radujemo kad smo na selu.

Ćano, u korpi imamo najtvrđe jaje, a ko je u životu kao to jaje, nepobediv?

- Teško mi je da se odlučim, ali možda Svetlana Ceca Ražnatović i Dragana Mirković. One imaju ekstra lepe i stabilne karijere, a privatno im se svašta izdešavalo, ali su ostale čvsto na nogama.

- Luka: Ja bih rekao da je to moja majka. Ona je najbolja majka na svetu i svakom bi poželeo majku i oca kao što su oni. Ne znam kako bih podneo ako bi joj se nešto desilo. I ocu i meni, mama je na prvom mestu.

Koga bi sa estrade izazvala na turnir u tucanju jajima?

- To je teško pitanje. Znam da bi me najviše nasmejao DJ Krmak. Ne znam da li bi me pobedio, ali on je tako sav šaren, kao neko jaje. Na njega ne mogu da se naljutim, iako bih izgubila.

Po čemu se proslava Vaskrsa razlikuje u vašem kraju od ovoga ovde?

- Mi imamo običaj da se oko kuće, po dvorištu i njivama stavljaju grančice od leske. Za zdravlje, napredak i sreću. U lesku nikad nije udario grom.

Vaša porodica je uvek bila primer pravih porodičnih vrednosti.

- Na tom polju smo se uvek baš trudili. Uspela sam da očuvam porodicu, uprkos poslu. Moji momci mi mnogo pomažu i imaju puno razumevanja. Luka sad dolazi po mene na aerodrom, a ranije je to činio suprug Relja.

Luka će uskoro postati i fizioterapeut, a mnogo ti pomaže i oko tvog posla.

- Jedva čekam da Luka postane diplomirani fizioterapeut i da počne time da se bavi. To je bila i moja sugestija (smeh). Mnogo mi znači kad se vratim s puta, a on me izmasira. Do tada, svi pozivi za gostovanja i nastupe, idu preko Luke. On se sada time bavi, a i sve ostaje u krugu porodice.

Šta biste poželeli našim čitaocima za Vaskrs?

- Samo da budu zdravi i okruženi svojim najmilijima i da nađu slobodno vreme za njih, jer život jako brzo prolazi. Hristos voskrese!

