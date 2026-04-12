Viki Miljković i ove godine će tradicionalno Vaskrs dočekati u Hramu Svetog Save na Vračaru, a zatim će se slavlje produžiti u porodičnom domu.

Pevačicu smo fotografisali u vaskršnjem kucanju jajima s kolegama iz žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", a snagu je odmerila s Draganom Stojkovićem Bosancem i Jelenom Karleušom. Nakon što ih je pobedila, ona je u finalu odmerila snage sa Bojanom Lazić, koja je ipak uspela da je pobedi.

Nakon duela, pevačica nam je u vaskršnjem intervjuu, govorila o najvećem hrišćanskom prazniku, pa nam je otkrila zbog čega joj je ovaj dan, najsvetliji trenutak u celoj godini.

Violeta, da li ćete i ove godine, tradicionalno sa porodicom Vaskrs dočekati na ponoćnoj liturgiji u Hramu Svetog Save?

- Naravno, za mene je to jedan od najlepših i najsvetijih trenutaka u godini. Vaskrs nije samo praznik, već vreme kada čovek zastane, utiša srce i seti se onoga što je zaista važno - vere, ljubavi, praštanja i porodice. Trudim se da svake godine, zajedno sa svojima, budem na liturgiji, jer nema lepšeg osećaja od tog trenutka kada u molitvi i tišini dočekate praznik Hristovog vaskrsenja. To su trenuci koji čoveka vrate sebi i podsete ga koliko smo mali pred Bogom, a koliko smo bogati kada imamo veru i svoje najmilije pored sebe.

Da li se i vaš sin Andrej i dalje raduje Vaskrsu, kao kad je bio dete?

- Naravno da se raduje, što meni kao majci mnogo znači. Bez obzira na to koliko odrastamo, ako smo dobar i verujući čovek, u nama uvek ostane ono dete koje praznike doživljava čistim srcem i iskrenom radošću. Andrej je odrastao u kući u kojoj se poštuju vera, običaji i porodične vrednosti, i srećna sam što i danas nosi tu toplinu u sebi. Vaskrs je za njega, kao i za nas, više od samog običaja - to je osećaj pripadnosti, ljubavi i bliskosti. A meni je najlepše kada vidim da i on razume koliko su ti trenuci dragoceni.

Kako je izgledala proslava Vaskrsa kada ste bili dete? Da li ste i danas sačuvali neke običaje vezane baš za vaš rodni kraj?

- Vaskrs iz mog detinjstva pamtim po posebnoj toplini koja se ne zaboravlja. To nisu bili samo praznični dani, već dani kada je kuća mirisala drugačije, kada se sve spremalo s ljubavlju i kada se radost osećala u svakom kutku doma. Sećam se farbanja jaja, tih porodičnih okupljanja, tihe radosti i onog posebnog mira koji praznik donosi. Naravno da sam mnogo toga sačuvala i danas. Volim da negujem običaje iz svog kraja, jer oni nisu samo tradicija. Oni su deo našeg identiteta, deo duše jednog doma. Smatram da je važno da deca odrastaju uz te vrednosti, da znaju ko su, odakle dolaze i koliko su koreni važni. Upravo zato se trudim da i u svom domu sačuvam tu lepotu koju sam ponela iz detinjstva.

Ko obično pobeđuje u tucanju jajima u vašim porodicama?

- To je uvek posebna mala praznična radost i nešto čemu se svi podjednako veselimo, bez obzira na godine. Uvek tu bude i smeha i male "borbe", svako veruje da baš njegovo jaje nosi pobedu. Iskreno, kod nas se to nikada ne doživljava kao takmičenje, već kao još jedan lep porodični trenutak koji nas zbližava. A ko pobedi, to je manje važno. Najlepše je to što se svi oko stola smejemo kao deca, i baš u tome i jeste prava lepota praznika.

Poznati ste kao neko ko uvek ima lepu kućnu dekoraciju za praznike. Hoćete li ove godine prevazići samu sebe?

- Ja zaista volim da unesem prazničnu toplinu u dom, ali iskreno, za mene je najlepša dekoracija ona koju donesu ljubav, mir i porodica. Naravno da uživam u tome da kuća izgleda lepo, svečano i radosno, jer mislim da i taj vizuelni deo doprinosi prazničnoj atmosferi i osećaju radosti. Ali kako godine prolaze, sve više verujem da nijedna dekoracija ne može da nadmaši onu emociju kada se porodica okupi za stolom, kada se čuje smeh, kada se dom ispuni toplinom i kada u njemu vlada blagoslov. Ako uspem da i ove godine stvorim takvu atmosferu, onda sam većprevazišla samu sebe.

Šta biste poželeli čitaocima Kurira za Vaskrs?

- Od srca bih svima poželela da ovaj veliki praznik dočekaju u miru, zdravlju i ljubavi. Da im domovi budu ispunjeni slogom, da jedni drugima budu oslonac, i da nikada ne zaborave koliko su vera, porodica i dobrota najveće bogatstvo koje čovek može da ima. Volela bih da u ovim danima svi pronađemo više razumevanja jedni za druge, više blagosti u rečima i više topline u srcu. Da se vratimo pravim vrednostima, da budemo bliži jedni drugima i da verujemo da posle svake tame dolazi svetlost. Hristos vaskrse! Neka nam Vaskrs donese nadu, snagu i veru da život uvek pobeđuje!

