LUKAS IMA NAJJAČE JAJE! Žiri Hajp zvezda na Vaskrs odmerio snage: Boki 13 negodovao zbog Acine pobede: Drveno je! (FOTO/VIDEO)
Vaskrs je najveći hrišćanskih praznik, a tim povodom naša ekipa uputila se pravo na snimanje muzičkog takmičenja "Hajp zvezde".
Razgovarali smo sa članovima žirija o njihovim običajima na ovaj praznik, a onda smo prešli na stvar. Da vidimo ko će od njih biti apsolutni šampion u tradicionalnom kucanju jajima.
Kako provodite taj praznik?
Boki 13: Uživam. Ja najviše volim Vaskrs. Volim i Božić. Generalno sve naše praznike volim, poštujem, uživam u njima, uživam u atmosferi. Naravno, porodično.
Lepa poručila Lukasu da će ga slomiti kao Panta pitu
A sada je vreme da vidimo ko ima najtvrđe jaje u žiriju. Prvi par u ringu, Lepa Lukić i Aca Lukas, a potom Mira Škorić i Miroslav Ilić.
Lepa: Da te ja slomim ko Panta pitu.
Lukas je pobednik. Držite to jaje, čuvajte. Miroslave i Miro, da li možete vi da izaberete po jaje?
Mira: Da vidimo ko će da pobedi. Da li ste namestili nešto? Jeste li namestili nešto za mene, da pobedim Miroslava Ilića, bilo bi u redu. Miki, šta kažeš? Ajde, Miki.
Miroslav: Ajde, odluči se više za to jaje.
Mira: Aj, Miki, da te pobedim, makar za Vaskrs. Vau!
Miroslav: Da vidimo s druge strane.
Mira: Šta hoćeš?
Miroslav: Da vidimo s druge strane.
Opasna konkurencija
I pobedu su za sada odneli Lukas i Mira. Ali nemojte se zavaravati, konkurencija je opasna. Idemo dalje. Aca Lukas ili Mira Škorić.
Mira: Ajde, ljubavi.
Aca: Ajde, udari po Lukasu.
Mira: Čekaj. Magija. Druga strana.
Aca: Ja tebe.
Mira: Ja tebe uvek!
I opet je Lukas pobedio. Samo čekamo još da vidimo da li će Vesna Zmijanac ili Boki 13 da pobedi i onda zvaničan pobednik. Tako da tvoje je očigledno dobro jaje. I drugu pobedu zaredom odnosi Lukas. Izgleda da Aca ima posebnu taktiku u biranju jaja.
Kucanje se ozbiljno zahuktava, a na red stižu Vesna Zmijanac i Boki13. Svako je svakom razbio po jednu stranu.
Boki 13: I nula-nula. Šta radimo sada?
Aca pobednik, Bokiju nije milo
Ništa. Nula-nula. Onda je Aca pobednik.
Boki: Aca pobednik? Ne može ni u snu da bude Aca pobednik.
Ajde, kucni se s Acom.
Boki 13: Dođi, Aco, dođi da se kucnemo. Ne mogu ja da dolazim do tebe. Dođi sad. Dođi da ti počupam ta jaja.
Aca je pobedio i u ovom duelu.
Boki 13: On ima drveno jaje. Ovo nije fer.
Nije drveno, sva su prava.
Boki 13: Je li ti drveno, nesrećo?
Aca: Još nije.
Boki 13: Nije ti drveno?
Aca: Još mi nije drveno.
Boki 13: Daj, nije. A šta je ovo? Ovo nije pravo jaje.
Stvarno je pravo jaje.
Boki 13: Ne, nije.
Sve je jasno. Najjače jaje ove godine u žiriju "Hype zvezda" ponosno je izabrao Aca Lukas.