Slušaj vest

Vaskrs je najveći hrišćanskih praznik, a tim povodom naša ekipa uputila se pravo na snimanje muzičkog takmičenja "Hajp zvezde".

Razgovarali smo sa članovima žirija o njihovim običajima na ovaj praznik, a onda smo prešli na stvar. Da vidimo ko će od njih biti apsolutni šampion u tradicionalnom kucanju jajima.

Kako provodite taj praznik?

Boki 13: Uživam. Ja najviše volim Vaskrs. Volim i Božić. Generalno sve naše praznike volim, poštujem, uživam u njima, uživam u atmosferi. Naravno, porodično.

Lepa poručila Lukasu da će ga slomiti kao Panta pitu

A sada je vreme da vidimo ko ima najtvrđe jaje u žiriju. Prvi par u ringu, Lepa Lukić i Aca Lukas, a potom Mira Škorić i Miroslav Ilić.

Lepa: Da te ja slomim ko Panta pitu.

Lukas je pobednik. Držite to jaje, čuvajte. Miroslave i Miro, da li možete vi da izaberete po jaje?

Mira: Da vidimo ko će da pobedi. Da li ste namestili nešto? Jeste li namestili nešto za mene, da pobedim Miroslava Ilića, bilo bi u redu. Miki, šta kažeš? Ajde, Miki.

1/5 Vidi galeriju Žiri Hajp zvezda Foto: Marko Karovic

Miroslav: Ajde, odluči se više za to jaje.

Mira: Aj, Miki, da te pobedim, makar za Vaskrs. Vau!

Miroslav: Da vidimo s druge strane.

Mira: Šta hoćeš?

Miroslav: Da vidimo s druge strane.

Opasna konkurencija

I pobedu su za sada odneli Lukas i Mira. Ali nemojte se zavaravati, konkurencija je opasna. Idemo dalje. Aca Lukas ili Mira Škorić.

Mira: Ajde, ljubavi.

Aca: Ajde, udari po Lukasu.

Mira: Čekaj. Magija. Druga strana.

Aca: Ja tebe.

1/6 Vidi galeriju Žiri Hajpovih zvezda Foto: Marko Karovic

Mira: Ja tebe uvek!

I opet je Lukas pobedio. Samo čekamo još da vidimo da li će Vesna Zmijanac ili Boki 13 da pobedi i onda zvaničan pobednik. Tako da tvoje je očigledno dobro jaje. I drugu pobedu zaredom odnosi Lukas. Izgleda da Aca ima posebnu taktiku u biranju jaja.

Kucanje se ozbiljno zahuktava, a na red stižu Vesna Zmijanac i Boki13. Svako je svakom razbio po jednu stranu.

Boki 13: I nula-nula. Šta radimo sada?

Aca pobednik, Bokiju nije milo

Ništa. Nula-nula. Onda je Aca pobednik.

Boki: Aca pobednik? Ne može ni u snu da bude Aca pobednik.

Ajde, kucni se s Acom.

Boki 13: Dođi, Aco, dođi da se kucnemo. Ne mogu ja da dolazim do tebe. Dođi sad. Dođi da ti počupam ta jaja.

Aca je pobedio i u ovom duelu.

Boki 13: On ima drveno jaje. Ovo nije fer.

1/5 Vidi galeriju Žiri Hajpovih zvezda Foto: Marko Karovic

Nije drveno, sva su prava.

Boki 13: Je li ti drveno, nesrećo?

Aca: Još nije.

Boki 13: Nije ti drveno?

Aca: Još mi nije drveno.

Boki 13: Daj, nije. A šta je ovo? Ovo nije pravo jaje.

KURIR TV, STARS SPECIJAL Vaksrs uz članove žirija "Hype zvezde"

Stvarno je pravo jaje.

Boki 13: Ne, nije.

Sve je jasno. Najjače jaje ove godine u žiriju "Hype zvezda" ponosno je izabrao Aca Lukas.