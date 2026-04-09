Slušaj vest

Jedan od učesnika i finalista muzičkog takmičenja "Zvezde granda", Sloba Đurković pokrenuo je privatan biznis. On je počeo da proizvodi sokove od maline i to u Brusu, svom rodnom mestu, a sve uz pomoć izvesne koleginice Milje.

Kako je istakao, primetio je da se sve veći broj njegovih kolega okreće pokretanju drugih poslova, i da je i sam ‘podlegao’ tome.

–Mislim jeste tako, ne možeš ti u 60 godina da ideš stalno da pevaš, treba ti i drugi izvor prihoda- rekao je Sloba za Grand u emisiji "Nije lako biti ja".

Pevač je dodao da mu je veoma drago što se opredelio upravo za proizvodnju soka, bez šećera, pogodnog za decu, dijabetičare i druge osetljive grupe, i na šta je sada izuzetno ponosan.

–Ovo je zdrava priča, iz mog kraja, a sada su svi okrenuti zdravom načinu života, i mislim da će se obistiniti ono da je najvažnije da imaš svoje parče zemlje, hranu i tako dalje– izjavio je Sloba, pa dodao:

–Pravim je uz pomoć Milje, koja je inače iz Niša i ima svoj prepoznatljiv ketering, tako da se zove ,,Miljina malina“, nisam hteo da bude Slobina (smeh).

1/6 Vidi galeriju Slobodan Đurković Foto: Instagram, Printscreen/Youtube, Instagram Screenshot

Radio na građevini u jeku korona virusa

Finalista "Zvezda Granda" i vicešampion "Farme 5" ne krije da mu je period korona virusa izuzetno teško pao.

- Nisam ništa hteo da prepuštam slučaju. Video sam koliko je sati i kakva je situacija kod nas, pa sam otišao za Nemačku. Pored pevanja, radio sam svašta. Čak i građevinu, pomagao sam jednom drugaru koji ima tamo svoju firmu, kod njega sam i spavao. Ne stidim se toga, čak mi je i prijalo, za promenu - rekao je Sloba za Kurir, pa priznao da se uopšte ne kaje i da je to bio odličan potez u tom trenutku.

- Imao sam svirke po Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. Svi mi muzičari smo navikli da lagodnije živimo i ne razmišljamo da sve može da se promeni i da možda neće biti posla. Niko od nas nije ni slutio da to može da nam se dogodi i da toliko dugo ne možemo da radimo svoj posao - iskren je Đurković.