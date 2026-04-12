JK OLUPALA DESINGERICI VASKRŠNJE JAJE U GLAVU! Neviđeni duel u PZ - Karleuša želi kompletno da razbije Despića, on joj poručio samo jedno
Najveći hrišćanski praznik Vaskrs i ove godine obeležava se tradicionalno i svečano u domovima širom naše zemlje. Odmor i kvalitetno provedeno vreme sa članovima porodice, žiriju "Pinkovih zvezda" je preko potrebno, pa ni oni neće odstupati od onoga kako nalažu običaji.
Jeleni Karleuši, Viki Miljković, Draganu Stojkoviću Bosancu, Draganu Despiću Desingerici, Bojani Lazić i Ognjenu Amidžiću ovo će biti prvi zajednički Vaskrs kao članovima žirija i voditeljima najpopularnijeg muzičkog takmičenja.
Tim povodom, naša ekipa organizovala je njihovo zajedničko tucanje jajima, a atmosfera je bila i više nego zanimljiva. Najglasnija tokom pobeda bila je Jelena, a posebno joj je bilo drago kad je uspela da u tucanju pobedi Despića.
- Ovo nije jedinstvena prilika da se Despić i ja tucamo jajima, biće još prilika za tucanje... jedinstvenih - kroz osmeh nam je rekla JK.
- Jelena je razbila samo jedno jaje - istakao je Desingerica, a Jelena se nadovezala:
- Treba sad i ovo drugo, pa će biti još prilika da pokuša. Želim da mu razbijem i drugo jaje. Uvek želim sve kompletno da razbijem. On je čovek sa dva jaja, a ne sa jednim - poentirala je Karleuša.
- Ona je kompletna žena, bajo. Tražim kompletne stvari - zaključio je treper.
I ostali parovi su se nadmetali međusobno, a šampionsku titulu i najtvrđe jaje ove godine, osvojila je Bojana Lazić, koja je u finalnom okršaju pobedila Viki Miljković.
Inače, Desingerica nam je otkrio da će Vaskrs proslaviti u krugu svojih najbližih, supruge Nevene i ćerke Višnje.
- Uzeću neku korpicu, natrpaću jaja, pa ćemo da ih farbamo i da se lupamo jajima svi. Tuđa jaja farbam kad stignem, a moja su ofarbana za sad. Nevena je prava domaćica, ona to sve završava i radi kako treba, a ćerkica joj pomaže. Ona voli da pomaže. Nikad za praznike ne radim, kod kuće sam.
Interesovalo nas je i da li posti vaskršnji post i da li ide u crkvu i moli se Bogu.
- Prolazim pored crkve, jer mi je ispred zgrade, tu parkiram. Ne mogu da stignem da postim. Posao mi to ne dozvoljava, jer moram da imam energiju i snagu, ali želeo bih da probam nekada. Sad mogu jedino kad završim na infuziji. Bogu se molim za pamet, bajo. To mi je potrebno i najpotrebnije, da bih mogao da budem najpametniji.
