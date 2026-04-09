Slušaj vest

Ognjen Amidžić i Mina Naumović, upoznali su se pre nekoliko godina kada je voditeljka došla kod njega na razgovor za posao. I ako se nisu znali iz rodnog grada Šapca, Mina i Ognjen su odmah osetili velike vibracije između njih, a voditelj ju je brzo osvojio.

Međutim, tek sada Ognjen je otkrio da je njegov otac bio razredni starešina Mininoj mami

– Ispostavilo se da moj tata bio razredni Mininoj mami. Kad je moj tata završio fakultet sa 24 godine, poslali su ga u Šabačku gimnaziju da predaje istoriju. U prvom odeljenju kom je bio razredni bila je Minina mama, koja je u tom trenutku mlađa od njega šest godina – ispričao je Amidžić za Hello magazin, pa otkrio kako se tako dobro slažu i ako je razlika između njih 17 godina.

1/10 Vidi galeriju Porodična idila Ognjena i Mine Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Njihova ljubav dočekana na nož

Mina i Ognjen su se susreli na početku veze sa gomilom negativnih komentara na mrežama, o čemu je voditelj govorio.

- Ako si iz bilo kog razloga izloženiji i istaknutiji javnosti, ti si tada više napadnut. Bio sam razočaran natpisima koji su se tada pojavljivali. Toliko je bilo malicioznih, netačnih priča po nju, ali i po mene, čak i od kolega koje znam godinama. Čast izuzecima. Kompletne neistine su pisali, i to ljudi koje sam ja znao. Niko me nije pozvao da pita i proveri informaciju. To je bilo jezivo - rekao je on, pa dodao:

- Veliki problem su i društvene mreže, gde ljudi napišu svašta bez ikakve provere. I za sebe sam čitao svašta. Kada mi bude dosadno i ja izvređam njih. Ali najbolje je ignorisati sve. Tako Minu ni krivu ni dužnu izvređaju, ali dobro...