Bojana Lazić, otkrila je da je pre nekoliko dana bila u vili Jelene Karleuše. Ona je ispri;ala šta su njih dve radile u luksuznom domu, a potom je otkrila da je Jelena bila šokirana u jednom trenutku, jer joj se po kući šetalo 50 ljudi.

Voditeljka je prvo otkrila da ide na odmor.

- Sprema se, sutra veče farbam jaja, ali onda idem na put. Tako da ja svaki put za Vaskrs putujem, idem malo da odmorim. Ovog puta je to Španija, moja omiljena država. Topliji krajevi.

Uskrs je jedini praznik, tačnije nedelja koju ona ne radi, jer su emisiju sinimili ranije i to u Karleušinoj kući.

- Mala pauza, ja samo Vaskrs nedeljom ne radim Premijeru, snimili smo unapred, bili smo u domu Jelene Karleuše tako da smo snimili vrhunski specijal i ona je imala jednu damu kao gošću.

- Slavi Vaskrs i farba jaja sa ćerkicama, snašla se fenomenalno, samo što nije očekivala da će u njenoj kući, na setu, biti 50 ljudi. Mi smo, zapravo, celu režiju premestili kod nje i juče mi je 10 puta rekla za vreme ručka da kada je videla 50 ljudi, da se šokirala.

Na pitanje, kakava je Karleuša domaćica, Bojana je imala samo reči hvale.

- Divna je domaćica, sve je bilo tako lepo dekorisano, u dvorištu kod nje, to je kuća na Dedinju, farbala je jaja.

Atina i Nika nisu prisustvovale snimanju, jer su sa ocem otputovala iz Srbije.

- Ćerkice su bile u Parizu sa tatom, tako da nisu prisustvovale, iako je bio plan.

- Nismo Duška sreli, ni ćerke, oni su u Parizu.

Bojana je na kraju otkrila da je ona pobedila Jelenu.

- Takmičile smo se Jelena i ja, i ja sam pobedila. Tako da sam su jaja fenomenalna, nisu popucala - govorila je Bojana za Telegraf.rs

Vila od 2,5 miliona evra

Luksuzna nekretnina, kako se pisalo u domaćim medijima, ima dva bazena (unutrašnji i spoljašnji), dve garaže, kao i ogromno dvorište koje je zaštićeno visokim zidinama. A posebno mesto u kući ostavljeno je za njen raskošni garderober.

Kamere koje su postavljene omogućuju porodici privatnost, ali i sigurnost.

U kući se nalazi deset kupatila, lift, a kako se može videti po fotografijama koje je Jelena objavljivala, sve je uređeno s ukusom i po njihovim željama.

Inače, njena koleginica Viki Miljković radila je na uređivanju Karleušine kuće, pa tako sada sve izgleda otmeno, ali i moderno. Konačan dizajn upotpunili su arhitekte iz Turske, a svaki detalj je pažljivo biran.

"Kuća se nalazi u otmenom i bogatom delu Dedinja, prostrana je i dobro ušuškana u ogromne krošnje drveća. Karleuši se posebno sviđa to što je kuća prostrana, što ima privatnost i veliko dvorište za decu. U vili su četiri velika kupatila, pa će svako imati svoje. Za Atinu i Niku planirane su zasebne sobe sa terasom i kupatilom, a iza kuće će biti izgrađen bazen", govorio je izvor svojevremeno.