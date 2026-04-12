Jelena Karleuša uoči proslave najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa otvorila nam je vrata svoje luksuzne vile na Dedinju.

Foto: Marko Karović

Pop zvezda nas je srdačno ugostila u svom praznično dekorisanom domu i u ekskluzivnom intervju za vaskršnje izdanje Kurira govorila o svom poimanju vere, prazničnoj euforiji, porodici i drugim temama.

Na samom početku razgovora Jelena nam je otkrila u kakvoj atmosferi proslavlja ovaj svetli praznik.

Foto: Marko Karović

- Vaskrs ove godine za mene ima poseban značaj i težinu, ali i posebnu simboliku. Meni je karma takva da počinjem iznova, dižem se iz pepela i gradim kule iz peska. Verujem da će ovaj Vaskrs biti simboličan preokret u mom životu i karijeri. Spremam nove pesme, to će biti veliki povratak, nastaviću gde sam stala i bila brutalno prekinuta.

Ko je zadužen za tradicionalno farbanje jaja u tvom domu?

- Atina i Nika su glavne za farbanje jaja. To ih je mama odmalena naučila i uvek osećaju veliko uzbuđenje kad to rade. Vrlo su predane tom zadatku i veoma ozbiljne u tome. Takmiče se međusobno koja će biti bolja i kreativnija, a obe su vrlo kreativne. Nika je već poznata širom Balkana po tome što ne zna da gubi u kucanju jajima, tako da ćemo ove godine, kao i svake, s Nikom lupati jaja dok ona ne pobedi. Preslatka je, sad se malo manje ljuti nego kad je bila mala, naučila je da prihvati i poraz. Ali se i dalje trudimo da ona bude pobednica.

Foto: Marko Karović

U duhu Vaskrsa, da li opraštaš svima koji ti stalno čine zlo? Tu mislim i na tvoje bivše partnere, prijatelje, ali i kolege.

- Neka ovaj divni hrišćanski praznik, koji ima divnu poruku, poruku pobede dobrog nad lošim, pobede života nad smrću, neka to bude jedna vrsta moje simbolične pobede nad svima onima koji su mi činili zlo, pa i bivšim partnerima, prijateljima i kolegama. Najbolja pobeda je oprostiti. Kada oprostiš, tada si apsolutni pobednik jer ne zaboli nikoga više nego kad mu oprostiš sve loše što ti je učinio. Ja kad ne bih opraštala svima sve u mom životu, zapravo ne bi postojao čovek koji me nije povredio.

Poznato je da si među omiljenim ličnostima čitalaca dnevnog lista Kurir. Šta bi njima, ali i svim ljudima dobre volje poručila za Vaskrs?

- Čitaocima Kurira bih poželela da svaki put kad u životu pomisle da je teško i da nema dalje, da ne mogu da se izvuku iz nekih situacija, neka im ova divna i poučna biblijska priča o vaskrsenju Hristovom bude motiv da znaju da uvek može gore i strašnije. Najveća radost i poklon je što smo danas živi i treba da se radujemo svakom novom danu kao da je jedini i nešto najvrednije što imamo. Mi ne cenimo dovoljno život, a ja želim svima da shvate da ništa zlo ne traje večno i da posle lošeg perioda dolazi dobro. Važno je da čovek veruje i da je dovoljno strpljiv. Verujem u pravdu i neki sudbinski krug i verujem da je ovo godina koja će biti dobra za nas.

Foto: Marko Karović

