Smrt prijateljice Kristijana Golubovića Stele Savić čije je beživotno telo pronađeno na teritoriji opštine Zvezdara u ventilacionom otvoru i dalje potresa javnost, a sada isplivavaju detalji koji bacaju potpuno novo svetlo na njen život!

Kako saznajemo, preminula je krila veliku tajnu zbog čega je nastala zabuna u javnosti nakon njene smrti. Stela je bila udata! Iako su je svi poznavali pod jednim prezimenom - Savić, na njenoj sahrani i umrlici osvanulo je drugo prezime Stanisavljević. Misteriju smo otkrili.

Dele imovinu

Prema rečima našeg sagovornika, ona je godinama ranije sklopila brak sa muškarcem koji se trenutno nalazi na izdržavanju zatvorske kazne. U pitanju je izvesni Slobodan Stanisavljević i njihov brak, navodno, nije bio zasnovan na ljubavi.

To nam je potvrdio Kristijan Golubović koji se zbog specifične situacije i okolnosti predstavlja kao njen staratelj, te nam je objasnio okolnosti:

- Ona se udala za Slobodana Stanisavljevića. To je bilo još davno. Bio joj je drug, kome je statusom braka pomogla da prođe na sudu sa manjom kaznom zatvora. Posle su i bili zajedno, ali ništa ozbiljno - tvrdi Golubivić.

Dodatnu misteriju unosi i pitanje imovine, jer je, prema nezvaničnim informacijama, upravo zakonski suprug jedan od onih koji bi mogli imati pravo na ono što je iza nje ostalo. I to je Kristijan pojasnio iz svog ugla:

- On je zakonski naslednik sa mnom u to malo imovine koja je ostala Steli. Taj čovek je i dalje na robiji. Mi smo u kontaktu preko njegove majke koja je jedna divna žena i veliki životni borac - bilo je sve sto je Kristijan želeo da nam kaže na ovu temu.

Interesantno je to da je Kristijan upravo našoj ekipi predstavio da je Stelin emotivni partner izvesni Miša Paskulov sa kojim je živela u stanu na Zvezdari nedaleko od mesta nesreće gde je pronažena mrtva. Paskulov je našu ekipu ugostio u svom stanu i tada nam je objasnio kako je izgledao njihov život želeći da skine sumnju sa sebe da je on odgovoan za njenu smrt:

- Zamislite moju bol kad su mi rekli da je nađena mrtva u ventilacionom otvoru. Ja nju nisam ubio! Kristijan mi je pročitao šta ljudi pišu po društvenim mrežama da sam je ja ubio i bacio u onu rupu. To ne bih uradio ni mačkama, a ne njoj. Krivo mi je što taj zadnj dan, petak, nisam otišao sa njom u Drajzerovu. Sad bi bila živa. Dok sam bio na poslu ona je spavala po ceo dan. Kad nije uzimala lekove bila je normalana. Svakoga ko sumnja da ja stojim iza smrti može da mi dođe i to da mi kaže u oči, pa ću ga prebiti. Opet mogu da idem na poligraf - rekao je Miša i dodao:

Pakt sa Kristijanom

- Voleli smo da gledamo filmove. Sa svojom sestrom ne pričam zbog Stele. Sebe krivim za Stelinu smrt. Bilo je mnogo teških situacija, pronalazio sam je u kupatilu da spava. Evo, videli ste u kakvom je stanju stan, nemam volju da spremim. Dogovorio sam se sa Kristijanom da ovo sredimo i da on bude moj staratelj, da me čuva dok sam živ. Jedino mi je ostao Kristijan, verujem mu. Predložio je da mi pomogne finansijski, da me gleda i da mu ostavim stan. Napraviću ugovor sa Krstijanom, dogovorili smo se tako i jedan drugom smo dali ruku - zaključio je on.