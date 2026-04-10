Sve više pevača sa domaće estrade odlučuje da poslovanje poveri sopstvenoj porodici! Umesto profesionalnih menadžera i producenata, u prvi plan dolaze deca i supružnici, koji preuzimaju ključne uloge u karijerama najvećih zvezda.

Sin Harisa Džinovića nedavno je osnovao svoju firmu za organizaciju koncerata, pa mnogi veruju da će upravo slavni pevač svom nasledniku prvi ukazati poverenje.

Lepa Brena poverenje je ukazala svom mlađem sinu Viktoru Živojinoviću, koji je jednan od glavnih ljudi u njenom timu.

- Konačno sam se vratila Lepoj Breni. Napravila sam velike promene, najmlađeg sina Viktora postavila sam za glavnog, odgovornog i izvršnog producenta za sve što se dešava oko mene i mog imena. Meni je to dalo novu dimenziju, novu energiju. Konačno posle 43 godine rada imam nekoga ko je zaista moj. On je uneo jednu novinu za kojom sam čeznula poslednjih 10,15 godina, da neko brine o meni na način koji meni prija - ispričala je Brena za Kurir televiziju.

Dorastao ulozi

Viktor je pokazao da je i te kako dorastao ulozi koju mu je Brena dala, a da li bi pristala da njen sin radi s još nekim iz sveta šou-biznisa, rekla je:

- Ako on može da stigne da obavi ceo posao sa svojom ekipom i da ima organizaciju u kojoj meni neće ništa nedostajati, ja se sasvim slažem da on napravi čitav svoj tim, da proširi taj posao i da radi s kim god da želi i s kim mu prija. Mislim da bi čak i trebalo, jer on treba da vidi kakvi su drugi, jer nisu baš svi koji su u svetu šou-biznisa normalni kao što je njegova majka.

Zakazuje nastupe

Sličnim putem krenula je i Ćana, čiji sin Luka ima važnu ulogu kada je reč o zakazivanju nastupa. Kako je pevačica svojevremeno otkrila, upravo joj najviše znači to što zna da je neko iz porodice brine o njenim poslovnim obavezama.

Kod Bobana Rajovića situacija je slična, njegov sin Andrija preuzeo je ulogu menadžera, a pevač ne krije da mu takva saradnja uliva dodatno poverenje i sigurnost.

"On je nešto što mi je trebalo svih ovih 25 godina"

- Svi mi kažu da ličimo. Suviše je reći da sam mnogo ponosan na njega. Veoma bitna stvar da je počeo da bude sa mnom 24 sata. Sarađujemo, baš odlično sarađujemo. On je nešto što mi je svih ovih 25 godina karijere falilo. Stalno sam imao asistenata, ali način kako se on time bavi jeste pristrasno, profesionalno. Ponekad mi bude žao jer baš gine i baš je profesionalan. Baš super menadžeriše - ponosno je izjavio Boban.

Zanimljivo je da se trend ne odnosi samo na decu. Slađa Alegro već godinama uspešno sarađuje sa suprugom Zoranom, koji joj je menadžer, dok je Rada Manojlović svoju karijeru prepustila sestri, koja vodi računa o svim poslovnim angažmanima.

Kako estradnjaci ističu, razlog za ovakav potez je jednostavan - poverenje.

- U ovom poslu je najteže pronaći nekoga kome možeš potpuno da veruješ. Porodica je tu bez interesa i uvek želi najbolje - poručuju mnogi od njih.

S druge strane, pojedini smatraju da ovakav način poslovanja nosi i određene rizike, jer se privatno i poslovno često mešaju, ali većina zvezda tvrdi da im je lakše kada znaju da iza sebe imaju ljude na koje mogu da se oslone u svakom trenutku.

Bilo kako bilo, jedno je sigurno, na estradi se sve češće briše granica između porodice i biznisa, a čini se da je upravo to formula uspeha za mnoge velike zvezde.